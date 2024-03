Skandalöse Szene in der 2. Bundesliga: Fan rennt auf den Platz und attackiert Spieler

Unglaubliche Szene in der 2. Bundesliga. Beim Spiel zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern kam es unmittelbar nach dem 3:0-Führungstreffer für die Gäste aus der Pfalz zu einem Skandal. Ein Fan der Rostocker war in den Innenraum eingedrungen und versuchte, den Torschützen Ragnar Ache, der in der 76. Minute seinen dritten Treffer erzielt hatte, körperlich zu attackieren.

Als Ache in Richtung der eigenen Fans zum Jubeln abdrehte, rannte der Hansa-Fan auf die Lauterer Jubeltraube zu, versuchte, auf den FCK-Stürmer einzuschlagen, wurde dabei zu Boden gebracht. Erst danach griffen Ordnungskräfte ein, brachten den Mann aus dem Innenraum. Schiedsrichter Florian Badstübner forderte daraufhin den Stadionsprecher dazu auf, über die Lautsprecher durchzusagen, dass „das Betreten des Innenraumes strengstens untersagt ist. Sollte es zu einem erneuten Vorfall kommen, kann das Spiel abgebrochen werden“.

Die 0:3-Niederlage gegen Kaiserslautern war für Rostock letztlich ein herber Tiefschlag im Abstiegskamf der 2. Bundesliga. Mit 22 Punkten bleiben die Ostseestädter auf Platz 17. Gegner Kaiserslautern war vor dem Spiel punktgleich mit Hansa, verbesserte sich nun auf Platz 15.