Ein Fußballer des englischen Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion ist festgenommen worden, weil ihm ein sexueller Übergriff auf eine Frau in Sussex vorgeworfen wird.

Sein Verein erklärte dazu, ein Spieler des Klubs unterstütze die Polizei „bei den Ermittlungen zu einer angeblichen Straftat“. Um welchen Profi es sich handelte, teilte Brighton & Hove nicht mit.

Männer auf Kaution frei – Ermittlungen laufen

Die Polizei in Sussex hatte am Donnerstagmorgen mitgeteilt, ein Mann in den 40ern und ein Mann in den 20ern, beide aus Brighton, seien wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs festgenommen und auf Kaution bis zum 3. November freigelassen worden, während die Ermittlungen fortlaufen.

Das Duo soll am Mittwoch in den frühen Morgenstunden eine Frau in der Innenstadt von Sussex angegriffen haben. (aw/dpa)