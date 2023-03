Vor Topspiel mit Leipzig: Timo Werner richtet Kampfansage an den BVB

Nationalspieler Timo Werner geht nach Beendigung seiner Torflaute selbstbewusst ins Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund. „Wir haben die letzten drei Spiele gegen Dortmund gewonnen, weshalb kein viertes Mal? Wir liegen vier Punkte hinter Dortmund, Marco Rose kehrt zurück zu seinem Ex-Verein, Fußball-Deutschland guckt am Freitag zu. Wir wollen auch gegen bärenstarke Dortmunder diese drei Punkte“, sagte der Stürmer von RB Leipzig in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung“ am Donnerstag.

Mit Blick auf das Duell beim Tabellenzweiten am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) sagte der 26-Jährige, dass „wir uns schon mal nicht kleiner machen, als wir sind. Dortmund hat 2023 zwar alles gewonnen, aber wir sind auch top drauf“. Der Vierte aus Sachsen würde mit einem Erfolg bis auf einen Zähler an den BVB heranrücken.

Leipzig-Star Werner warnt vor BVB-Profi Julian Brandt

Gedanken machte sich Werner auch über den derzeit starken BVB-Profi Julian Brandt. Immerhin fehlt den Sachsen im defensiven Mittelfeld mit dem gelbgesperrten Konrad Laimer ein Stammspieler.

„Das geht nur im Verbund. Julian war schon immer ein Superspieler, ruft jetzt regelmäßig ab, was er kann. Wir müssen ihn in Schach halten“, sagte Werner, der am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt (2:1) nach 374 torlosen Minuten die Führung erzielte und dann für Emil Forsberg auflegte. (dpa/tie)