Vor Rom-Kracher: Bayer-Coach Alonso gibt Statement zu seiner Zukunft ab

Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen hat die Spekulationen um seine Zukunft vor dem bislang wichtigsten Spiel seiner Amtszeit erneut abgeräumt. Er sei „sehr glücklich mit der Mannschaft und dem Verein“, betonte der angeblich von Real Madrid und Tottenham Hotspur umworbene Coach. Auf die Frage, ob er nächstes Jahr bei Bayer an der Seitenlinie stehe, antwortete er knapp: „Ja, korrekt.“

Alonso und Leverkusen bestreiten am Donnerstag (21 Uhr/RTL) das Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom. Das Hinspiel hatte die Werkself mit 0:1 verloren.

Wirtz: „Verspüre keinen Druck“

Florian Wirtz geht dennoch entspannt und voller Vorfreude in das „schönste Spiel“ der Saison. „Ich verspüre keinen Druck, deswegen brauche ich den nicht auszublenden“, sagte der 20-Jährige. „Wir haben in Europa immer wieder gezeigt, was in uns steckt und unsere Stärken sind. Deswegen wissen wir, dass wir mit unserer Qualität weiterkommen können.“

Für Bayer wäre es das erste europäische Endspiel seit 21 Jahren. Entscheidend fürs Weiterkommen sei, das Defensiv-Bollwerk von Roms Trainer José Mourinho zu knacken, sagte Wirtz. Dies sei der Schwerpunkt der Trainingswoche gewesen: „Wir müssen die Abwehr in Bewegung bringen, uns mehr Räume erspielen und durch gute Laufwege mehr Chancen kreieren.“

Alonso sieht seine Mannschaft dafür gewappnet. „Sie kennen die Gegenspieler nun besser“, sagte der Spanier, „diese Erfahrung kann wichtig sein.“ Er versprach: „Wir werden alles auf dem Platz geben und bis zum Ende kämpfen.“ (sid/dv)