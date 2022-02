Vor dem Anpfiff der Premier-League-Partie zwischen dem abstiegsgefährdeten FC Everton und dem englischen Meister Manchester City kam es in Liverpool zu emotionalen Szenen. Viele Zuschauer hatten Transparente und Schilder ins Stadion Goodison Park mitgebracht, auf denen sie ihre Solidarität mit der Ukraine erklärten.

Die Spieler von Manchester City trugen beim Warmmachen T-Shirts mit der Ukraine-Flagge und der Aufschrift „Kein Krieg“. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der ukrainische ManCity-Profi Oleksandr Zinchenko mit den Tränen kämpfte, während über die Stadionlautsprecher das Lied „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“ von der Gruppe The Hollies gespielt wurde.

Die Spieler des FC Everton und Manchester City haben das Spielfeld am Samstag mit ukrainischen Flaggen betreten. Auch auf der Tribüne gab es Solidaritätsbekundungen. Citys ukrainischer Spieler Oleksandr Zinchenko vergoss Tränen.pic.twitter.com/gNxMPt0Dx6 — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) February 26, 2022

Eine der Zeilen in der Ballade von 1969 lautet: „His welfare is my concern, no burden is he to bear.“ (Sein Wohlergehen ist mir wichtig, er soll keine Last tragen.) Auch Everton-Profi Vitali Mykolenko war sichtlich bewegt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wird Chelsea beschlagnahmt? Tuchel: „Die Situation ist schrecklich“

Zinchenko hatte sich unter der Woche bei Instagram wütend über den Ukraine-Konflikt geäußert. „Mein Land gehört den Ukrainern und niemand wird es sich jemals aneignen können“, schrieb der 25-Jährige, der sein Instagram-Profil mit 1,6 Millionen Followern inzwischen nicht mehr öffentlich zugänglich macht.