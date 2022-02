In London macht man sich Sorgen. Die ungewisse Zukunft des russischen Klub-Eigentümers Roman Abramovich hat nach Ansicht von Trainer Thomas Tuchel auch Auswirkungen auf den FC Chelsea.

„Wir sollten nicht so tun, als sei dies kein Thema. Die Situation für mich und meine Mitarbeiter, die Spieler ist schrecklich“, sagte der deutsche Coach vor dem Endspiel des Ligapokals gegen Jürgen Klopps FC Liverpool am Sonntag in Wembley.

Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für den Abramovich-Klub Chelsea?

Für den Klub bringe es eine große „Unsicherheit“, so Tuchel: „Viel schlimmer ist es aber für die wirklich betroffenen Menschen. Unsere besten Wünsche, unsere Gedanken sind bei ihnen, das ist das absolut Wichtigste.“

Vorm Ligapokal-Finale: Britisches Parlament debattiert über Tuchel-Klub Chelsea

Nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine wird im britischen Parlament nicht nur über Chelseas Klub-Besitzer diskutiert. Abramovich ist einer von zahlreichen Oligarchen und Firmen, denen Sanktionen drohen. Im Parlament wurde bereits vorgeschlagen, seine Konten einzufrieren und Besitztümer inklusive Chelsea zu beschlagnahmen.

Tuchel wollte nicht zu detailliert auf die Situation eingehen. „Es gibt so viele Ungewissheiten rund um unseren Klub und die Situation in Großbritannien, dass es keinen Sinn macht, wenn ich dies kommentiere.“ Er räumte allerdings ein, dass die Gesamtsituation „unsere Gedanken“ und „Vorfreude auf das Endspiel“ verhülle.