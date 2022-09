Vor Hallers Augen: BVB feiert idealen Königsklassen-Auftakt

Idealer Auftakt für Borussia Dortmund in die neue Champions-League-Saison: Mit 3:0 (2:0) siegten die Schwarz-Gelben gegen den FC Kopenhagen, ließen dabei wenig anbrennen. Dortmund, so scheint es dieser Tage, ist gereift.

Die meiste Unruhe kam im Signal-Iduna-Park vor dem Anpfiff auf, als Teile der knapp 3000 angereisten dänischen Fans Leuchtraketen bei der Platzbegehung auf das Spielfeld schossen. Verletzt wurde niemand.

Haller bei Dortmund-Sieg im Stadion

Im Spiel übernahm der BVB vor 70.000 Zuschauer:innen, darunter der an Hodenkrebs erkrankte Sebastién Haller (28), schnell die Initiative – obwohl Zeca (34) die erste Chance nach 20 Sekunden für den FCK hatte, sein Schuss rauschte neben das Tor. Marco Reus (33) war es schließlich, der in der 35. Minute nach einem starken Julian-Brandt-Assist die Führung erzielte, nur sieben Minuten später legte Raphael Guerreiro (28) den zweiten Treffer nach.

Kurz nach dem Wiederanpfiff entschärfte Alexander Meyer (31) die größte Möglichkeit von Lukas Lerager (29). Meyer ersetzte den verletzten Gregor Kobel (24), der Dortmund in den kommenden Wochen mit einem Muskelfaserriss fehlen wird. Das hochverdiente 3:0 erzielte Jude Bellingham (19) in der 83. Minute, der etwaige Anschlusstreffer der Kopenhagener in der 89. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. So feierte der BVB einen perfekten Start – einiger Nebengeräusche zum Trotz.