Vor großer Kulisse am Millerntor: Teutonia 05 geht gegen Bayer Leverkusen unter

Couragierte 45 Minuten von Teutonia 05 Ottensen wurden nicht belohnt. Der Regionalligist verlor sein DFB-Pokal-Spiel gegen Europacup-Teilnehmer Bayer Leverkusen mit 0:8 (0:3). Die Werkself bestrafte kleine Fehler und konterte den Viertligisten gnadenlos aus. Am Ende fehlte auch die Kraft.

Teutonia-Trainer Dominik Glawogger hatte vor dem Spiel betont, dass seine Schützlinge auch gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner an ihrer Spielweise festhalten sollten. Und das taten sie: Gute Defensivordnung, starke Zweikampfführung, Mut zum Steilpass und eigenen Angriffen – bis auf einen Freistoß von Alejandro Grimaldo (13.) übers Tor kam der Europa-League-Teilnehmer in der ersten Viertelstunde kaum zu Szenen.

DFB-Pokal: Tapsoba schlägt nach dem ersten Teutonen-Fehler zu

Mit ihrer ersten Ecke stifteten die Gäste allerdings Verwirrung: Granit Xhaka kam zum Kopfball, Teutonen-Torwart Marius Liesegang und Kapitän Marcus Coffie konnten den Ball nicht sichern, Edmond Tapsoba (16.) staubte zum 0:1 ab. Nach klugem Auftakt ein dummes Gegentor, das Bände sprach: Profikicker leben im Pokal auch davon, die kleinen Fehler ihrer Herausforderer konsequent zu bestrafen.

Die Ottenser ließen sich aber zunächst nicht beirren. Kevin Weidlich (22.) holte gegen Tapsoba die erste Ecke heraus, Fabian Istefo (35.) schoss rechts übers Tor. Fabian Graudenz (42.) bot sich die beste Gelegenheit zum Ausgleich. Doch sein Schuss war zu schwach und leitete einen Leverkusener Konter ein, den Bayer-Neuzugang Victor Boniface (42.) zum 0:2 abschloss.

Auch Superstar Wirtz trifft im Pokal gegen Teutonia 05 Ottensen

Minuten später fast das gleiche Bild: Tobias Schwede (45.+1) zwang Bayer-Keeper Lukas Hradecky zu einer Glanzparade, zudem hätte es wegen eines Handspiels von Jeremie Frimpong durchaus einen Strafstoß für die Ottenser geben können. Gab es nicht, und im Gegenzug traf Florian Wirtz (45.+2) zum 0:3-Pausenstand. Gegen die Effizienz der Pillen-Kicker war kein Kraut gewachsen.

Das Spiel vor 11.035 Zuschauer:innen war entschieden, nach der Pause erhöhte Amine Adli (59.) per Foulelfmeter auf 0:4, Frimpong (67.) legte zum 0:5 nach. Adam Hlozek (75.) machte das halbe Dutzend voll, Jonas Hofmann (81.) und wiederum Hlozek (90.) trafen zum Endstand. Die Teutonen hatten für weitere Nadelstiche nun weder die mentale noch die physische Kraft und mussten am Ende hinnehmen, das Vorjahres-Ergebnis gegen RB Leipzig (0:8) zu kopieren.

Der mutige Auftritt vor der Pause sollte jedoch Rückenwind geben für die Regionalliga-Saison, in der die Teutonen mit zwei klaren Auftaktsiegen die Spitze der Nordstaffel erklommen haben. Für den angestrebten Aufstieg in die Dritte Liga müssten die Ottenser allerdings nicht nur norddeutscher Meister werden, sondern sich auch in Aufstiegsspielen gegen den Champion aus Bayern durchsetzen.