Vor Bundesliga-Finale: Dortmund-Star zieht Motivation aus Erinnerung an Ex-Klub

Borussia Dortmunds Torjäger Sebastien Haller schöpft aus den Erinnerungen an den DFB-Pokal-Sieg mit Eintracht Frankfurt vor fünf Jahren zusätzliche Motivation für das Saisonfinale in der Bundesliga. „Der Weg durch die feiernden Fanmassen vom Flughafen bis zum Römer – das war Wahnsinn“, sagte Haller der Sport Bild: „Eine Meisterparty mit der Schale auf dem Borsigplatz zu erleben, stelle ich mir unglaublich vor. Wir wollen alle unbedingt Teil eines so besonderen Klubmoments werden.“

Der BVB startet als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Saison. Am kommenden Samstag empfängt Dortmund den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) und kann die erste Meisterschaft seit 2012 perfekt machen. Verfolger Bayern München hat zwei Punkte Rückstand und tritt zeitgleich beim 1. FC Köln an.

Haller: Spannung „müssen wir ausblenden“

„Ich weiß, dass es gerade bei allen kribbelt, die Spannung ist überall spürbar. Aber das müssen wir ausblenden. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt weiter auf die richtigen Dinge fokussieren“, sagte Haller. Ihm sei klar, dass es in Deutschland „ein ganz großes Ding“ sei, wenn eine andere Mannschaft als die Bayern den Titel holen: „Ich glaube fest daran, dass wir diese Woche etwas Einzigartiges feiern und die große Überraschung schaffen werden.“

Die Meisterfeier stellt sich Haller sogar schon bei Autofahrten vor. „Ich fahre manchmal mit meinem Auto über den Borsigplatz. Aber ich will diesen Platz unbedingt voll mit Menschen sehen. Es fehlen noch 90 Minuten, der letzte Schritt muss jetzt folgen!“, sagte der 28-Jährige. „Eine Meisterparty mit der Schale auf dem Borsigplatz zu erleben, stelle ich mir unglaublich vor.“

„Wir wollen alle unbedingt Teil eines so besonderen Klub-Moments werden“, sagte Haller: „Wir haben viel mit den Leuten und den Fans hier in Dortmund gesprochen, man spürt überall, wie gigantisch die Sehnsucht nach der Schale ist.“

Haller trotz Doppelpack noch nicht in Topform

Um den Titel perfekt zu machen, müsse das Team auch als Tabellenführer so nervenstark auftreten wie in den vergangenen Wochen, forderte Haller. „Als Zweiter hatten wir zuletzt diesen absoluten Fokus auf die Spiele, sind sehr selbstbewusst, stark und dominant aufgetreten“, sagte er: „Das müssen wir weiter durchziehen.“

Das könnte Sie auch interessieren: BVB-Wahnsinn: Hummels blutig, Haller ein Wunder – „Wir werden es!“

Er selbst sieht sich nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung noch nicht bei seiner Topform angekommen. „Die Ärzte sagen, es dauert rund ein Jahr, bis ich alle Nachwirkungen der Therapie los bin“, sagte der frühere Frankfurter. Persönlich habe er aus der Leidenszeit viel mitgenommen: „Ich habe gelernt, meine Zeit nicht mit negativen Gedanken zu verschwenden, sondern die positiven in den Mittelpunkt zu stellen.“ (sid/dpa/dv)