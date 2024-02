Von Norderstedt bis Garmisch: Hier nächtigen die Teams bei der Fußball-EM

Die UEFA bestätigt die Teamquartiere der bisherigen 21 EM-Teilnehmer. Zwei der deutschen Gruppengegner zieht es weit in den Süden. UEFA-Direktor Martin Kallen lobt die deutsche Infrastruktur.

Die Quartiere der bislang qualifizierten 21 Mannschaften bei der Europameisterschaft im Sommer in Deutschland stehen fest. Die europäische Fußball-Union UEFA veröffentlichte am Donnerstag die Standorte. Diese reichen von Norderstedt bis Garmisch-Partenkirchen.

UEFA-Wettbewerbsdirektor Kallen lobt Deutschland

„Deutschland hat einen großen Vorteil. Es ist das größte Land und hat den größten Verband bezüglich Fußballern und Vereinen. Da gibt es mehr Trainingsplätze, mehr Traningscenter“, erläuterte UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen am Donnerstag beim Sportbusiness-Kongress SpoBis in Hamburg.

„Wir haben mit den Städten, mit den Kommunen, mit den Klubs sehr gut zusammengearbeitet“, äußerte der Schweizer. An die Verbände seien gute Vorschläge gemacht worden. Seit zwei Jahren seien die Mannschaften unterwegs gewesen für ihr Quartier.

DFB bezieht sein Quartier in Herzogenaurach

Die deutsche Nationalmannschaft bezieht ihr EM-Quartier bei Partner Adidas am 31. Mai in Herzogenaurach. Das hatte am Tag zuvor Adidas-Vorstandschef Björn Gulden gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf der SpoBis bestätigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Beachclub! Riesiges Fan-Fest zur Fußball-EM in Hamburg

Die EM-Quartiere der 24 EM-Teilnehmer: Deutschland – Herzogenaurach; Schottland – Garmisch-Partenkirchen; Ungarn – Weiler im Allgäu; Schweiz – Stuttgart; Spanien – Donaueschingen; Kroatien – Neuruppin; Italien – Iserlohn; Albanien – Kamen; Slowenien – Wuppertal; Dänemark – Freudenstadt; Serbien – Augsburg; England – Blankenhain; Niederlande – Wolfsburg; Österreich – Berlin; Frankreich – Paderborn; Belgien – Ludwigsburg; Slowakei – Mainz; Rumänien – Würzburg; Türkei – Barsinghausen; Portugal – Harsewinkel; Tschechien – Norderstedt (lg/dpa)