Von der Handball-EM hat man in Hamburg in den vergangenen Tagen nicht viel mitbekommen. Ohne viel Tamtam fanden die Spiele in der Barclays-Arena statt. Bei der Fußball-EM im Sommer soll das anders werden: Auf dem Heiligengeistfeld (St. Pauli) ist ein riesiges Fan-Fest geplant. Zehntausende sollen bei Public-Viewing-Events die Partien verfolgen – außerdem soll es unter anderem einen Beachclub und ein Riesenrad geben. Erfahren Sie hier, was genau geplant ist und wie sie an dem Mega-Event teilnehmen können.

Die Fußball-EM findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in zehn deutschen Städten statt – und Hamburg ist eine davon: Vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale werden im Volksparkstadion in Stellingen ausgetragen.

Heiligengeistfeld: Fan-Fest zur Fußball-EM in Hamburg

Auf dem Heiligengeistfeld – knapp sechs Kilometer vom HSV-Station entfernt – soll während des gesamten EM-Zeitraums ein Riesen-Event stattfinden: 50.000 Leute haben auf dem Dom-Gelände Platz. Das Heiligengeistfeld wird in zwei Bereiche – in die sogenannte „Fan-Zone“ und in einen Public-Viewing-Bereich – aufgeteilt. Die beiden Bereiche sind aber auch miteinander verbunden. Das „Hamburger Abendblatt“ hat zuerst über die Pläne berichtet.

In der „Fan-Zone“ soll es ein Riesenrad, einen Beachclub und unterschiedliche Stände geben, die die an der EM teilnehmenden Nationen repräsentieren. Außerdem ist eine kleine Arena für mehrere Hundert Personen geplant: Hier sollen unterschiedliche Turniere, zum Beispiel im Blindenfußball, stattfinden. Insgesamt sollen in der „Fan-Zone“ 10.000 Besucher Platz haben, die dort auch auf drei großen Screens die EM-Partien verfolgen können.

Veranstaltet wird das Spektakel von Uwe Bergmann – ein Profi, wenn es darum geht, XXL-Events in Hamburg auf die Beine zu stellen. Unter anderem das Fest zum Tag der deutschen Einheit, die Harley Days und die Cruise Days hat seine „Bergmanngruppe“ organisiert.

Auf der anderen Seite ist eine große Public-Viewing-Zone für bis zu 40.000 Besucher in Planung. Auf einem 100 Quadratmeter großen Screen werden an 15 Spieltagen EM-Spitzenspiele gezeigt. Zudem soll es einen VIP-Bereich geben.

Fußball-EM in Hamburg: Fan-Fest auf Dom-Gelände

Laut Veranstalter Bergmann ist das Ziel des Riesen-Events an der Feldstraße, möglichst viele Menschen anzusprechen. „Wir wollen die Menschen über den Fußball vereinen“, so der Event-Profi. Bergmann rechnet zudem mit vielen internationalen Fans: „Ich denke da zum Beispiel an das erste Wochenende, wenn die Niederlande spielen – da rechnen wir mit Zigtausenden niederländischen Fans, die nach Hamburg kommen.“ Bergmann glaubt deshalb auch an den Erfolg des Events, selbst wenn es die deutsche Mannschaft nicht weit im Turnier schafft.

Es soll eine ähnliche Stimmung wie bei der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 – dem „Sommermärchen“ – aufkommen. „Gerade in der heutigen Zeit, mit lauter Krisen, kann der Fußball mal wieder so eine positive Energie in die Gesellschaft tragen“, so Bergmann.

Der Eintritt auf das Heiligengeistfeld werde laut Bergmann barrierefrei und kostenlos sein. Lediglich eine Sicherheitskontrolle werde es an den Eingängen geben.