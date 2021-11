Es hört sich wie ein Traum an, ist aber wahr: Vor wenigen Jahren noch Auslieferer von Elektrogeräten, schoss Junior Messias AC Mailand zum Sieg in der Champions-League-Partie gegen Atlético Madrid am Mittwoch.

Als Messias nach seiner Einwechslung nach der Halbzeitpause in der 87. Minute das Siegtor gegen Madrid per Kopf erzielte, sicherte er seinem Verein nicht nur drei wichtige Punkte in der Gruppenphase der Champions League, sondern erfüllte sich damit auch einen echten Traum.

Junior Messias wurde von Ezio Rossi entdeckt

Als Messias, der 1991 in Brasilien geboren wurde, im Alter von 22 Jahren nach Italien kam, hatte er seinen Traum vom Profifußball bereits nahezu aufgegeben. Als ihm dann eine Ausweisung aus dem Land drohte, nahm Messias gezwungenermaßen einen Job an. Als Auslieferer von Elektrogeräten konnte er für sich und seine Familie sorgen und nebenbei weiter Fußball spielen.

Im Jahr 2013 entdeckte ihn dann der frühere Profi und Trainer des FC Turin, Ezio Rossi, bei einem Spiel zwischen Flüchtlingsmannschaften in der Amateurliga UISP. „Nach dem Spiel bin ich aufs Feld gerannt. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht hierbleiben könne“, erinnerte Rossi sich in einem Gespräch mit „gianlucadimarzio.com“. Nach einiger Zeit konnte der heute 57-Jährige dem Kicker dann einen Kontakt zum Fünftligisten FBC Casale herstellen. Mit einem ausreichenden Gehalt konnte er seine Ausliefer-Tätigkeiten beenden und sich voll auf den Fußball konzentrieren.

Nach Wechsel zu AC Mailand traf Messias in der Champions League

Und so nahm seine Karriere an Fahrt auf. Nach weiteren Wechseln wurde ihm schließlich im Jahr 2017 ein Transfer in die Serie B angeboten, die an bürokratischen Hürden scheiterte – Problem war die fehlende EU-Staatsbürgerschaft. Nach einem Auf und Ab zwischen fünfter und zweiter italienischer Liga schaffte Messias dieses Jahr dann den Sprung in die Serie A.

Erst am diesjährigen Deadline-Day lieh AC Mailand den 30-Jährigen mit Kaufoption vom FC Crotone aus. Verletzungsbedingt war das Champions-League-Spiel gegen Madrid erst sein drittes – und doch die Krönung seiner fast schon aufgegebenen Karriere.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-Frankfurter Haller bricht Haalands Champions-League-Rekord

Nach dem Duell dankte Messias allen, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben. „Was passiert ist, war der wichtigste Moment in meiner Karriere“, sagte er in einem Interview mit Amazon Prime Video Italia. Auch Milan-Coach Stefano Pioli beglückwünschte seinen Schützling: „Seine Geschichte ist wunderbar, aber ich denke, das ist erst der Anfang für ihn, denn er hat echte Qualität. Er hatte einige Schwierigkeiten, als er ankam, aber jetzt wird er der Mannschaft wirklich helfen.“