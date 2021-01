Volltreffer für Chelsea: Traumtor im Video: Frau Charles macht es Timo Werner vor!

Es war extrem wichtig - und es war ein echtes Traumtor: Niamh Charles erzielte den bislang schönsten Chelsea-Treffer der Saison. Und hielt die Kickerinnen aus London damit auf Erfolgskurs – wovon ihre männlichen Vereinskollegen derzeit nur träumen können.



Am Mittwoch lief schon die 90. Minute im Viertelfinale des Liga-Pokals, Chelsea lag bei Manchester City 1:2 hinten. Da chippte Guro Reiten den Ball in den Strafraum, Charles ließ ihn abtropfen und donnerte die Kugel dann in den Winkel. 2:2 - Verlängerung! Oder, in den Worten von Chelsea auf Twitter: Touch, volley, bam!



Dort sorgten Reiten selbst und Sophie Ingle noch für einen 4:2-Erfolg der Chelsea Women, die die englische Super League derzeit ungeschlagen anführen und in der Champions League noch auf ihre Achtelfinal-Gegnerinnen warten.



Chelsea dümpelt trotz Werner, Havertz und Rüdiger im Mittelfeld

Eine weitaus bessere Bilanz, als Chelseas Herren mit den deutschen Nationalspielern Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger sie in der zugegebenermaßen umkämpfteren Premier League vorzuweisen haben.



Nach dem 0:2 im Topspiel bei Leicester City dümpelt Chelsea auf Platz acht der Tabelle - und wer gar kein Tor schießt, schießt auch kein so schönes wie Niamh Charles.



Charles nach ihrem Chelsea-Traumtor: „Wir geben uns niemals geschlagen“

Die 21-Jährige wechselte (wie Werner und Havertz) im Sommer 2020 zu Chelsea, nach dem Abstieg ihres Stammvereins Liverpool.



Niamh Charles (M.) im Champions-League-Spiel von Chelsea gegen Benfica Lissabon imago images/PA Images Foto:

„Wir geben uns niemals geschlagen“, sagte Charles nach dem dramatischen Sieg in Manchester: „Auf Rückschläge sind wir vorbereitet, die werfen uns nicht aus der Bahn.“



Das soll Anfang Februar im Halbfinale des Liga-Pokals auch West Ham United spüren. (fh)