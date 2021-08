Volltreffer: Ajax‘ Bob-Marley-Trikot bricht Verkaufsrekorde

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam bricht mit seinem Ausweichtrikot im Bob-Marley-Design alle klubinternen Verkaufsrekorde. Das schwarze Shirt mit Applikationen und drei Vögeln in den Rastafari-Farben rot, gelb und grün sei in „no time“ ausverkauft gewesen, gab Ajax bekannt.

„Das Trikot hat sich mindestens viermal mehr verkauft als jedes andere Ajax-Trikot. Das ist einzigartig“, sagte Marketing-Chef Menno Geelen. Der Song „Three Little Birds“ der jamaikanischen Reggae-Legende Marley ist seit mehr als einem Jahrzehnt inoffizielle Hymne der Ajax-Fans.

Ajax Amsterdam: Trikot ehrt Fußball-Fan Bob Marley

2008 trug Ajax Amsterdam ein Testspiel bei Cardiff City aus. Die Fans mussten, aufgrund von Auseinandersetzungen im Vorfeld, nach dem Spiel länger im Stadion verweilen, um ein erneutes Aufeinandertreffen zu vermeiden. Der Stadion-DJ spielte daraufhin „Three Little Birds“. Den Ajax-Fans gefiel es so gut, dass der Song seitdem aus der Johan-Cruyff-Arena nicht mehr wegzudenken ist. Die ikonischen Textzeilen „Don’t worry, about a thing/’Cause every little thing, gonna be all right“ werden bei jedem Spiel gesungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Trikotpräsentation geht viral – Ajax ehrt Musiklegende

Ky-Mani Marley durfte 2019 den Song seines Vaters live im Stadion performen. Der Sohn des 1981 an Krebs verstorbenen Musikers war von der Aktion genauso begeistert wie die Ajax-Fans. „Es würde meinem Vater viel bedeuten, so viele Menschen hier im Stadion sein Lied singen zu hören. Er war ein großer Fußball-Fan, Fußball und Musik gingen bei ihm immer Hand in Hand“, sagte er nach seinem Auftritt.

Marleys Tochter Cedella zeigte sich „berührt“ von Ajax‘ Trikot-Aktion: „Meinem Vater hat Fußball alles bedeutet. Um seine Worte zu benutzen: Fußball ist Freiheit.“