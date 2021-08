Der niederländische Meister Ajax Amsterdam hat das neue Ausweichtrikot präsentiert – und die Fans sind begeistert. Es ist eine Hommage an Musik-Legende Bob Marley.

Angelehnt an Marleys Song „Three little Birds“ sind im Nacken des Trikots drei kleine Vögel abgebildet. Das neue Jersey ist schwarz, mit Akzenten in rot, gelb und grün. Dies sind die Farben der Rastafari-Bewegung, der auch Bob Marley angehörte.

Nach dem die Niederländer ihr neues Trikot im Netz präsentierten, wurde schnell klar: Das Shirt wird ein echter Verkaufsschlager. Nicht nur bei den Ajax-Fans.

Ajax Amsterdam und Bob Marley: Ein Trikot mit besonderer Bedeutung

Die Verbindung zwischen Ajax Amsterdam und dem Jamaikaner ist eine besondere. Marleys Song „Three little Birds“ ist seit Jahren die inoffizielle Vereinshymne von Ajax. 2019 sang sein Sohn Ky-Mani das Lied live im Stadion und begeisterte die Ajax-Anhänger.