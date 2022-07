„Noch nicht einmal angeklagt“: Stuttgart-Boss stellt sich hinter Karazor

Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart hat dem aus der Untersuchungshaft entlassenen VfB-Profi Atakan Karazor den Rücken gestärkt.

„Das ist ein Mensch, der noch nicht einmal angeklagt ist. Ata kann sich jetzt erstmal die Zeit nehmen, die er braucht, um das Ganze sacken zu lassen. In ein paar Tagen wird er hier auftauchen und ein vernünftiges Aufbautraining absolvieren. Dann sehen wir, wo er steht“, wird Mislintat im „kicker“ zitiert.

VfB Stuttgart: Boss Mislintat stellt sich hinter Karazor

Karazor (25) war in seinem Urlaub auf Ibiza vor sechs Wochen wegen einer möglichen Straftat festgenommen worden. Seitdem saß er in U-Haft. Er war am Donnerstag gegen Kaution entlassen worden.

„Wenn es zu einer Anklage käme, müsste man sich das anschauen“, so Mislintat weiter. Aber solange dies nicht der Fall sei, sei der Defensivmann „ganz klar unser Spieler und ein volles Mitglied des Teams“.

Der gebürtige Essener Karazor steht seit Juli 2019 beim VfB unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam er in 25 Pflichtspielen für die Schwaben zum Einsatz. Erst im Mai verlängerten beide Seiten den Vertrag bis 2026. (sid/pw)