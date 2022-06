Stuttgart-Star auf Ibiza festgenommen

Mittelfeldspieler Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist in seinem Urlaub auf Ibiza festgenommen worden. Dies teilten die Schwaben am Samstagnachmittag in einer knappen Erklärung mit. Sie führten aus, der Spieler bestreite jede strafbare Handlung.

Der VfB, der keine Details zu den Vorwürfen gegen Karazor nannte, sei mit dessen Anwälten in ständigem Kontakt. Mit Verweis auf ein laufendes Verfahren erklärte der Klub weiter, dass er sich „vorerst nicht weiter äußern kann“.

Atakan Karazor im Gefängnis auf Ibiza

Der gebürtige Essener Karazor steht seit Juli 2019 beim VfB unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison kam er in 25 Pflichtspielen für die Schwaben zum Einsatz. Erst im Mai verlängerten beide Seiten den Vertrag bis 2026. (mp/sid)