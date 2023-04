Viererpack! Das ist der Mann, der Real Madrids Titeltraum beendet hat

Real Madrid verliert die erfolgreiche Titelverteidigung in der spanischen Liga nach einem unerwarteten Debakel immer weiter aus den Augen. Die Königlichen unterlagen bei Aufsteiger FC Girona mit dem Viererpacker Taty Castellanos völlig überraschend mit 2:4 (1:2). Real-Trainer Carlo Ancelotti richtet danach klare Worte an seine Hintermannschaft.

Stürmer Castellanos schrieb dabei spanische Fußball-Geschichte: Der 24-Jährige erzielte als erster Profi in diesem Jahrtausend einen Viererpack (12./24./46./62.) in der Liga gegen Real. In Spanien werden vier Treffer in einem Spiel durch einen Akteur „Poker“ genannt.

Castellanos tritt in Lewandowskis Fußstapfen

„Es ist die perfekte Nacht, ich hätte mir das nie erträumen können“, sagte Castellanos dem spanischen TV-Sender Movistar+. Er ist erst der sechste Spieler, der in La Liga vier Tore gegen Real erzielt hat, der erste seit Esteban Echevarria für Oviedo 1947. Dem damaligen Dortmunder Robert Lewandowski gelang dieses Kunststück als bislang letztem Profi überhaupt in der Champions League 2013.

Durch seine vier Tore kommt Castellanos wettbewerbsübergreifend bereits auf 12 Sasiontore. Der Argentinier ist jedoch nur eine Leihgabe von New York City FC bis Ende dieser Saison und hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 10 Millionen Euro. Er sollte sich jedoch mit seiner Leistung auf das Radar von Klubs aus der LaLiga und ganz Europa gespielt haben.

Angreifer Vinicius (34.) mit seinem zehnten Saisontor und Lucas Vazquez (85.) trafen für Madrid. DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger spielte wie Ex-Nationalspieler Toni Kroos bei den Königlichen durch.

MOPO

Trainer Carlo Ancelotti war derweil seiner Mannschaft mangelhaftes Abwehrverhalten vor. „Wir haben eine außergewöhnliche Qualität, aber die muss durch eine gute Defensivarbeit unterstützt werden, die wir heute nicht hatten“, sagte der 63-Jährige. „Wenn die Spieler das nicht begreifen, werde ich es jeden Tag wiederholen.“

LaLiga vorentschieden, Barcelona schon sehr bald Meister

Die Niederlage beim Aufsteiger bedeutete für die Mannschaft um Ex-Weltmeister Toni Kroos einen herben Rückschlag im Kampf um den Meistertitel. Gewinnt Rivale FC Barcelona am Mittwochabend sein Spiel bei Rayo Vallecano, hätten die Katalanen an der Tabellenspitze sieben Partien vor Saisonende bereits 14 Zähler Vorsprung. „Die Mannschaft war von Anfang an nervös und hat dann die Kontrolle verloren“, kritisierte Ancelotti.

Die Fans der Königlichen bat der italienische Trainer anschließend um Entschuldigung. „Die Fans sind verletzt und wir entschuldigen uns dafür“, sagte Ancelotti, der sich nun auf die zwei größten Titelchancen konzentrieren will. „Wir sind auch verletzt, aber wir wissen, dass wir für das Pokalfinale und das Halbfinale der Champions League bereit sein werden.“ Im Endspiel um den spanischen Pokal ist am 6. Mai CA Osasuna der Gegner, in der Königsklasse spielt der Titelverteidiger am 9. und 17. Mai gegen Manchester City um den Finaleinzug. (sid/dpa/cs)