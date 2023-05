„Viel, viel sportliche Expertise“: Bayern holen alten Boss zurück

Beim FC Bayern ist nur einen Tag nach der Entlassung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic wieder Bewegung auf den Chef-Posten. Ein alter bekannter kehrt zum FC Bayern zurück und füllt zumindest eine Lücke.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat die von mehreren Medien genannten Namen als Kandidaten für den vakanten Posten des Sportvorstands beim Rekordmeister nicht kommentiert. „Natürlich suchen wir jemanden, der sein Geschäft versteht von A bis Z“, sagte Hainer am Sonntag in München über die Suche nach einem Nachfolger von Hasan Salihamidzic. „Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, aber es ist noch zu früh, und ich werde hier über keine Namen spekulieren.“

Die Bayern hatten die Trennung von Vorstandschef Kahn und Salihamidzic am Samstag unmittelbar nach dem Titelgewinn durch das 2:1 beim 1. FC Köln verkündet. Genannt wurden im Anschluss Max Eberl von RB Leipzig und Markus Krösche von Eintracht Frankfurt als Kandidaten für die Position des Sportvorstands. „Ich denke, dass die beiden sehr gute Sportvorstände sind, wenn sie mit ihren Vereinen im DFB-Pokalendspiel sind“, sagte Hainer angesprochen auf die beiden Funktionäre.

Rummenigge rückt in den Bayern-Aufsichtsrat

Bayern München wird im Zuge des Neuanfangs an der Vereinsspitze seinen früheren Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zurückholen. „Wir werden ihn wieder stärker einbinden und am Dienstag vorschlagen, ihn in den Aufsichtsrat mitaufzunehmen“, sagte Hainer.

Rummenigge habe „unheimlich große Verdienste für den Klub und ist im europäischen Fußball sehr angesehen“, führte Hainer aus. Mit dem 67-Jährigen komme „noch mehr sportliche Expertise hinzu“. Rummenigge hatte sein Amt als Vorstandsvorsitzender im Sommer 2021 an Oliver Kahn abgegeben.

Karl-Heinz Rummenigge kehrt nach der Entlassung von Kahn und Salihamidzic zurück zum FC Bayern. imago/Sven Simon Karl-Heinz Rummenigge kehrt nach der Entlassung von Kahn und Salihamidzic zurück zum FC Bayern.

Der neue Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äußerte, es gebe im Aufsichtsrat auch durch die angekündigte Berufung von Ex-Chef Karl-Heinz Rummenigge „viel, viel Expertise im Sport“. Es habe schon einmal eine Zeit ohne Sportchef gegeben, als Matthias Sammer 2016 ausgeschieden war. „In dieser Zeit habe ich sehr intensiv mit Karl-Heinz Rummenigge das Transfergeschäft betrieben, und das war ja nicht ganz unerfolgreich, wenn man sich die Jahre anschaut“, sagte Dreesen, der zu dieser Zeit Finanzchef gewesen war.

Meldungen, wonach auch Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß wieder eine gewichtigere Rolle spielen könnte, kommentierte Hainer so: „Uli und ich können sehr gut miteinander. Wir sind permanent im Austausch. Er wird immer ein Ratgeber für uns sein.“

Es werde „in absehbarer Zeit einen Sportvorstand“ geben. Neben Rummenigge und „vor allem“ Trainer Thomas Tuchel bringe auch Club-Patron Uli Hoeneß weiterhin sein Wissen mit ein. (dpa/ds)