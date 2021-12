Dem italienischen Erstligisten Salernitana Calcio, dem Verein von Ex-Bayern-Star Franck Ribery, droht der Ausschluss aus der Serie A. Bislang ist kein Angebot für die Übernahme des Klubs eingetroffen, der bisher im Besitz von Lazio Rom-Boss Claudio Lotito steht.

Dieser muss sich von Salernitana trennen, weil es laut Artikel 16 der Lizenzbestimmungen verboten ist, dass eine Person mehrere Klubs in derselben Spielklasse besitzt.

US Salernitana: Klub von Franck Ribery droht Ausschluss aus der Serie A

Der süditalienische Klub war am Ende der vergangenen Saison in die Serie A aufgestiegen. Die Frist für die Einreichung von Interessens-Erklärungen für den Klub bei einem für den Vereinsverkauf eingerichteten Trust aus Experten ist am Mittwochabend abgelaufen.

Sollte bis zum 31. Dezember kein Verkaufsvertrag unterzeichnet werden, droht Salernitana der Ausschluss aus der Topliga. In diesem Fall würde die Serie A mit 19 Klubs weitergehen.

Der italienische Verband FIGC tagt am 21. Dezember, um über Salernitanas Lage zu beraten. Der süditalienische Klub rangiert mit acht Punkten auf den letzten Platz der Tabelle. (kk/sid)