US-Nationaltrainer Gregg Berhalter verzichtet in der Quali für die WM 2022 in Katar auf Weston McKennie. Der Ex-Schalker darf nicht in der Nacht zu Donnerstag in Honduras auflaufen, da er gegen das teaminterne Corona-Protokoll verstoßen hat. McKennie wurde umgehend zurück zu seinem Klub Juventus Turin geschickt.

Für das Qualifikationsspiel gegen Kanada am Sonntag (1:1) war McKennie bereits vom US-Fußballverband suspendiert worden.

WM-Quali: Weston McKennie nach Corona-Verstoß von USA suspendiert

„Wir haben große Erwartungen an die Spieler im US-Nationalteam. Um erfolgreich sein zu können, ist es wichtig, dass sich jeder in der Gruppe verantwortungsvoll verhält“, sagte Berhalter. Die USA sind bisher mit zwei Unentschieden in die Finalrunde der Qualifikation gestartet.

McKennie war bereits im April bei Rekordmeister Juventus Turin suspendiert worden, weil er eine Party mit Teamkollegen veranstaltet hatte. Die Polizei verhängte damals eine Strafe. (sid/seb)