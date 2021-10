Anhänger von Eintracht Frankfurt haben vor dem Europa-League-Spiel bei Royal Antwerpen am Donnerstag randaliert. Laut übereinstimmenden belgischen Medienberichten sollen Fans der Hessen am Nachmittag eine Bar in der Nähe des Bosuilstadions in Antwerpen angegriffen und sich Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert haben.

Demnach sei die Terrasse des „Café Great Old“ zerstört worden. Es handelt sich dabei um die Stammkneipe der Royal-Fans. Die Polizei sei zudem mit Pyrotechnik und Gegenständen beworfen worden. Dabei soll es zu Dutzenden Festnahmen gekommen sein, die Polizei setzte auch Pfefferspray ein. Bis zu 300 Anhänger sollen an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sein.

Polizei nimmt Dutzende Fans fest

Die Polizei sei den ganzen Tag über in Alarmbereitschaft und mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. De Ordnungshüter waren vorgewarnt, hätten aber mit einem späteren Angriff der Eintracht-Hooligans gerechnet, heißt es.

Das könnte Sie auch interessieren: Fan-Krawalle in Hamburg: Polizei rückt mit Großaufgebot an

Dem Sender VRT zufolge randalierten Frankfurt-Anhänger auch am Vortag schon in der nordbelgischen Hafenstadt. Frankfurt spielt ab 18.45 Uhr am Donnerstag in der Gruppenphase der Europa League gegen Royal Antwerpen. (fa/dpa/sid)