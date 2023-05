Abschied aus Dortmund? Premier-League-Klub hat Interesse an BVB-Star

Verliert Borussia Dortmund eventuell seinen Stamm-Torhüter? Laut einem Medienbericht von der britischen Insel soll sich der englische Top-Klub Manchester United, der sich auf der Suche nach einem Torwart befindet, für BVB-Schlussmann Gregor Kobel interessieren.

Wie die englische Tageszeitung „The Independent“ berichtet, soll das Team von Trainer Eric ten Hag einen Ersatzmann für das Tor verpflichten wollen. Stamm-Torwart David De Gea (32), dessen Vertrag nur noch bis Sommer läuft, soll zwar verlängern, aber Ten Hag sucht laut dem Bericht einen Torhüter, der für Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten sorgen soll. Und das könnte Kobel sein, der offenbar ins Visier der „Red Devils“ geraten ist.

Manchester United an BVB-Keeper Kobel interessiert

Neben Manchester United soll auch der FC Chelsea an einer Verpflichtung des Schweizers interessiert sein. Kobel ist diese Saison beim BVB ein wesentlicher Faktor für die guten Leistungen und spielte allein in der Bundesliga zehnmal zu Null. Kein Wunder also, dass sich einige Klubs nach dem Schlussmann erkundigen. Der kam aber erst 2021 nach Dortmund und hatte unlängst beteuert, keine Wechselambitionen zu haben.

Ten Hag schätzt laut „The Independent“ Kobels technischen Fähigkeiten und erhofft sich von einem Transfer mehr taktische Möglichkeiten. Der 25-jährige Keeper hat laut „transfermarkt.de“ einen Marktwert von 35 Millionen Euro, was für einen Verein wie Manchester United wohl keine große Hürde darstellen würde.

Dortmund will seinen Schlussmann allerdings nur ungerne abgeben und könnte deshalb eine hohe Ablöse verlangen. Kobels Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026.