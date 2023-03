Top-Klubs aus der Premier League jagen BVB-Keeper – aber der hat kein Interesse

Dortmunds Gregor Kobel (25) ist einer der besten Keeper der Bundesliga. Seit seinem Wechsel zum BVB blüht der Schweizer regelrecht auf. Das bleibt international natürlich nicht unbemerkt. Wie Sport1 nun erfahren haben will, sind zwei Top-Premier-League-Klubs an einer Verpflichtung Kobels interessiert. Der allerdings hat offenbar keinerlei Ambitionen, Dortmund in naher Zukunft zu verlassen.

Zu den interessierten Klubs zählen offenbar Manchester United und der FC Chelsea, heißt es. Mit Letzterem sollen wohl auch schon erste Gespräche geführt worden sein – dem Bericht zufolge habe es vor dem Achtelfinal-Rückspiel des BVB in der Champions League gegen Chelsea ein Treffen „mit einem Berater aus Kobels Agentur und mit Leuten vom FC Chelsea, die sehr interessiert sind“, gegeben. Beide Teams suchen demnach nach Verstärkung auf der Torwart-Position, um „für die nächsten acht, neun oder zehn Jahre“ gut aufgestellt zu sein.

Will Kobel überhaupt weg aus Dortmund?

Ob die beiden Top-Klubs dabei auf Kobel bauen können, scheint indes fraglich. Der Schweizer Nationaltorhüter ist als Nummer eins in Dortmund gesetzt. Seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart 2021 zu den Schwarz-Gelben stand er 65 Mal zwischen den Pfosten. Außerdem fühle er sich wohl in Dortmund und denke nicht an einen Wechsel, heißt es weiter.

Kobel besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2026 – ohne Ausstiegsklausel. Für einen Transfer würden laut Sport1 daher wohl 40 bis 50 Millionen Euro fällig werden.