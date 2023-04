Vereine einigen sich: Lübeck-Fans dürfen doch nach Delmenhorst reisen

Für das Spiel von Atlas Delmenhorst in der Regionalliga Nord gegen den VfB Lübeck werden nun doch Gästefans zugelassen. Wie der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) mitteilte, haben sich alle Beteiligten auf einen Kompromiss verständigt. Dieser sehe vor, dass der Gästeblock für die Fans des VfB Lübeck geöffnet wird. Allerdings könne nur eine begrenzte Zahl an Fans zugelassen werden. Wie die „Lübecker Nachrichten“ am Freitag berichteten, sollen 200 VfB-Fans das Spiel am Samstag (15.00 Uhr) verfolgen können.

Ursprünglich hatte die Stadt Delmenhorst beschlossen, Gästefans auszuschließen. Als Grund war eine durch Gutachten belegte unzureichende Standsicherheit der Umzäunung des Gästeblocks genannt worden. Dagegen hatte der VfB protestiert. NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert sagte: „Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass die Dinge im Vorfeld anders gelaufen wären, können wir mit diesem Kompromiss leben.“

„Mit der Freigabe des Gästeblocks für eine begrenzte Kapazität sind die formellen Voraussetzungen für eine Austragung des Spiels in diesem Stadion erfüllt, auch wenn wir natürlich nicht glücklich darüber sind, dass nicht alle interessierten VfB-Fans die Partie auch im Stadion verfolgen können“, sagte der Lübecker Vorstandsvorsitzende Christian Schlichting. (dpa/tie)