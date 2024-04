Unglück vor Spiel in Leverkusen: Englischer Fan (68) von Kehrmaschine erfasst

Vor dem Europa-League-Spiel von Bayer Leverkusen gegen West Ham United ist ein englischer Fußballfan in der Nähe des Kölner Doms von einer Kehrmaschine erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 68-Jährige sei an einer Fußgängerampel von der Maschine erfasst und vor dieser hergeschoben worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Köln.

Europa League: West Ham United im Viertelfinale bei Bayer Leverkusen

Die Maschine sei dann mit einem Ampelmast kollidiert, wobei auch der Fahrer der Maschine verletzt worden sei. Der Unfall habe sich am Mittwochabend ereignet. Der Brite soll mit einer Gruppe angereist sein, um das Spiel an diesem Donnerstag in Leverkusen zu sehen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.

Zeugen zufolge sei die Fußgängerampel rot gewesen, als es zum Unfall kam. Inzwischen sei der 68-Jährige außer Lebensgefahr, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum die Abwehrplanung des HSV auch an der FIFA hängt

Bayer Leverkusen tritt an diesem Donnerstag im Viertelfinale der Europa League gegen West Ham United das Hinspiel an (21 Uhr, RTL). In der nächsten Woche folgt dann das Rückspiel. (dpa/fs)