Undav-Poker beendet! DFB-Star bleibt in der Bundesliga – was Stuttgart zahlt

Nationalspieler Deniz Undav läuft auch kommende Saison für den VfB Stuttgart auf. Sein Stammverein Brighton and Hove Albion einigte sich am Donnerstag nach zähen Verhandlungen mit dem VfB auf einen Transfer, Undav unterschreibt bis 2027. Der VfB zahlt laut Medienberichten 27 Millionen Euro, die Summe kann durch Boni noch auf rund 30 Millionen ansteigen.

„Es war immer mein Wunsch, beim VfB zu bleiben“, sagte Undav: „Es ist ein tolles Gefühl, dass das Warten jetzt ein Ende hat und ich wieder hier bin. Ich freue mich auf die Mannschaft, ich freue mich auf den Verein und ich freue mich auf die Fans.“

Stammplatz-Garantie durch Guirassy-Wechsel?

Undav, der bereits in der Vorsaison auf Leihbasis für Stuttgart auf Torejagd gegangen war, hatte zuletzt auf einen Verbleib gedrängt. Er sei von Brighton enttäuscht, sagte er jüngst, zumal die Zeit drängte. Am 17. August steht für den VfB im Finale um den Supercup gegen Meister Bayer Leverkusen bereits das erste Pflichtspiel an.

Für den VfB hatte Undav 19 Pflichtspieltreffer erzielt. Da Torjäger Serhou Guirassy zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund gewechselt ist, kann sich der 28-Jährige gute Chancen auf einen Stammplatz beim Champions-League-Teilnehmer ausrechnen.

Die neue WochenMOPO vom 9. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Die Masche mit den möblierten Zimmern: Während Hamburg zögert, geht Berlin gegen die hohen Mieten vor

– Nach Brandbrief von Mitarbeitern: UKE trennt sich von Chefarzt

– Verprügelt, bespuckt und bepöbelt: Immer mehr Angriffe auf Hamburgs Retter

– 20 Seiten Sport: Wie schafft der HSV dieses Jahr den Aufstieg? Was erwartet St. Pauli diese Saison? Und: Das große MOPO-Zeugnis für Hamburgs Olympia-Athleten

– 24 Seiten Plan7: Interview mit Jan Delay vor seinem Konzert auf der Trabrennbahn. Plus Ticket-Verlosung!

Beim Premier-League-Klub von der englischen Südküste, der künftig von Fabian Hürzeler trainiert wird, besaß Undav noch einen gültigen Vertrag für die kommende Saison.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die lieben mich“: Bundesliga-Star will unbedingt bei Klub bleiben

Dennoch sei von den Engländern zuletzt „ein Jahr nichts“ gekommen, hatte er zuletzt gesagt, „ich habe im letzten Jahr von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen. Es hat sich niemand um mich gekümmert.“