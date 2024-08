„Die lieben mich“: Bundesliga-Star will unbedingt bei Klub bleiben

Deniz Undav hat langsam genug. Schon seit Monaten ist seine sportliche Zukunft ungeklärt – auch fünf Wochen nach dem offiziellen Saisonende weiß der 28 Jahre alte Nationalspieler immer noch nicht, wie es für ihn weitergeht. Weiter beim VfB Stuttgart? Oder doch zurück auf die Insel zu Brighton & Hove Albion?

Die Hängepartie nervt Undav, der sich wiederholt klar für einen Verbleib beim VfB positioniert hat. Doch sein englischer Klub pokert bislang. Jetzt soll laut „Stuttgarter Zeitung/Nachrichten“ aber Bewegung in den Fall gekommen sein. Das letzte Angebot der Schwaben liegt bei rund 30 Millionen Euro, Brighton sei nun offenbar bereit, den Stürmer abzugeben. Es müssten aber noch Details verhandelt werden, heißt es.

Die Zeit drängt. In eineinhalb Wochen (17. August) steht für den VfB im Finale um den Supercup gegen Meister Bayer Leverkusen das erste Pflichtspiel an, eine Woche später startet die neue Bundesliga-Saison. Mit Undav?

Deniz Undav hofft auf Verbleib beim VfB Stuttgart

„Es wäre bitter, wenn ich gehen muss, weil ich hier in Stuttgart bleiben möchte“, sagte Undav erst wieder zu Beginn der Woche in einem Youtube-Format auf dem Kanal des Profiboxers Agit Kabayel: „Stuttgart will mich unbedingt haben, die lieben mich.“ Ein Gefühl, das Undav aus Brighton nicht kennt. Da sei „ein Jahr nichts“ gekommen, „ich habe im letzten Jahr von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen. Es hat sich niemand um mich gekümmert.“

Der VfB dagegen umso mehr. Mit seinen 19 Pflichtspieltreffern und seiner unbekümmerten Art stieg Undav in Stuttgart in nur einem Leihjahr zum Publikumsliebling auf. Nach dem Abgang von Torjäger Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund wäre ein Verbleib des EM-Teilnehmers für den Vizemeister und seinen Trainer Sebastian Hoeneß umso wichtiger. Entsprechend ist der VfB auch bereit, sich für Undav nach der Decke zu strecken und einen (Groß-)Teil der zu erwartenden Champions-League-Einnahmen zu investieren.

Beim Premier-League-Klub von der englischen Südküste, der künftig von Fabian Hürzeler trainiert wird, besitzt Undav noch einen gültigen Vertrag für die kommende Saison. Undav baute trotz aller Kritik schon einmal vor, sollte er doch bleiben müssen. Er habe Brighton „viel zu verdanken“, da der Verein ihn „zum Profi gemacht“ habe, sagte er: „Wenn ich zurückgehen muss, dann gehe ich zurück und versuche, dort meinen Job zu erledigen.“ Am liebsten würde er aber nicht mehr zurückgehen. (aw/sid)