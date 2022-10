Undankbar? Nagelsmann kritisiert Hoffenheim-Fans

Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann kann Unmutsbekundungen der Hoffenheimer Fans gegen seine Person nicht wirklich nachvollziehen.

„Dass immer noch ein paar Fans pfeifen, ist nicht so schön. Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, aber das muss jeder selbst wissen“, sagte der 35-Jährige am Samstagabend nach dem 2:0-Sieg der Münchner in Sinsheim.

Nagelsmann trainierte zwischen 2016 und 2019 die TSG und wechselte danach erst zu RB Leipzig und zwei Jahre später zum deutschen Rekordmeister.

Hoffenheim war Nagelsmanns erste Profistation

Mit dem Verein aus dem Kraichgau verbindet der Trainer weiter schöne Erinnerungen. „Ich habe hier neun sehr schöne Jahre verbracht und meine ersten Schritte im Profifußball als Trainer gemacht.“

„Ich hatte hier viele tolle Mitarbeiter, die mir viel Vertrauen geschenkt haben. Wir hatten eine extrem erfolgreiche Zeit“, sagte Nagelsmann bereits vor dem Anpfiff bei Sky. Es sei deshalb für ihn „kein ganz normales Spiel“. (dpa/dhe)