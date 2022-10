BVB feiert Bellingham, auch Bayern siegt – verrückte RB-Aufholjagd

Elfmeter, Karten und zahlreiche Tore: Der Bundesliga-Samstagnachmittag hatte an diesem Wochenende so einiges zu bieten. Während es zuletzt immer wieder zu Überraschungssiegen gekommen war, waren die Favoriten an diesem Spieltag größtenteils souverän unterwegs.

Augsburg sah eigentlich wie der sichere Sieger aus. Nach einem Elfmeter von Mergim Berisha (34. Minute) und zwei Toren nach Standards des deutschen Stürmers, die Ermedin Demirovic (51.) und Ruben Vargas (64.) verwandelten, stand eine deutliche 3:0-Führung auf der Anzeigetafel. Doch nach einer unnötigen Gelb-Roten Karte für Iago (65.) kippte das Spiel!

Bundesliga: RB Leipzig gelingt Aufholjagd in Augsburg

André Silva (72.), ein frecher Freistoß von Christopher Nkunku (89.) und der Last-Minute Treffer von Hugo Nova (90.) sorgten für den Ausgleich von RB Leipzig (3:3) und ließen die Hausherren mit enttäuschten Gesichtern zurück.

Zahlreiche enttäuschte Gesichter gab es auch in Leverkusen. Denn das 2:2 ist weder für Leverkusen noch für Wolfsburg der erhoffte Befreiungsschlag. Nachdem Moussa Diaby in der 10. Minute einen Elfmeter verschossen hatte, machte er es aus dem Spiel heraus besser. Sieben Minuten später traf der Franzose zum 1:0 (17.). Bis zum kuriosen Eigentor von Robert Andrich (28.) zum 1:1-Ausgleich agierten die Wölfe eher zahnlos. Danach übernahm der VfL aber das Kommando. Maxi Arnold verwandelte einen sicheren Elfmeter zum 2:1 (54.). Die Wölfe hatten das Spiel im Griff, bis Jeremy Frimpong zum schmeichelhaften 2:2 traf. Mit dem Ergebnis bleiben beide Mannschaften im Tabellenkeller hängen.

Dort befindet sich auch der VfB Stuttgart, nach diesem Spiel wohl noch mehr. Denn die in den letzten Wochen eher enttäuschenden Dortmunder hatten an diesem Tag so richtig Lust auf Fußball spielen und deklassierten die Schwaben mit 5:0. Der überragende Jude Bellingham (2./53.), Niklas Süle (13.), Rückkehrer Gio Reyna (44.) und Youssoufa Moukoko (72.) sorgten für einen schwarz-gelben Festtag im Signal-Iduna-Park.

Bundesliga: BVB und Bayern siegen souverän

Deutlich schwerer tat sich der SC Freiburg. Trotz der Unterzahl von Werder Bremen nach einer Notbremse von Marco Friedl (14.) fanden die Freiburger nicht so richtig zu ihrem Spiel. Erst in der 56. Minute erlöste Lukas Kübler die Breisgauer und traf zum 1:0. Vincenzo Grifo machte mit einem Panenka-Elfmeter zum 2:0-Endstand den Deckel darauf. Mit 39 Toren ist er nun zusammen mit Luca Toni erfolgreichster italienischer Torschütze der Bundesliga-Geschichte.

Apropos Luca Toni, sein Ex-Team, der FC Bayern München gab sich in Hoffenheim überhaupt keine Blöße. Durch die Treffer von Shootingstar Jamal Musiala (17.) und dem formstarken Eric-Maxim Choupo-Moting (38.) gelang den Münchnern ein nie gefährdeter Sieg in Sinsheim. (dhe)