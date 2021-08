Der Ehrenpräsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, hat Julian Nagelsmann gegen die zuletzt aufkommende Kritik nach einer schwachen Vorbereitung verteidigt und sieht in dem Bayern-Coach die richtige Antwort auf millionenschwere Investitionen internationaler Top-Klubs.

„Er ist der Trainer, der für die jetzige Zeit genau der Richtige ist. Wir müssen etwas aufbauen, wir brauchen ein Alternativkonzept zu diesen hunderten von Millionen, die Scheich-Klubs und Oligarchen ausgeben können. Wir müssen da einen neuen Weg finden und da brauchen wir einen Mann wie ihn, der noch Ziele hat, der noch nicht viel gewonnen hat, der eine Aufbruchsstimmung erzeugt und der vor allen Dingen mit jungen Leuten arbeiten kann“, adelt Uli Hoeneß im exklusiven Interview gegenüber RTL/ntv den 34-Jährigen.

FC Bayern München: Uli Hoeneß sauer über Kritik an Julian Nagelsmann und schwacher Vorbereitung

Die Kritik nach einer Niederlagenserie in der Vorbereitung beurteilt Hoeneß als gänzlich überzogen und die Bewertung nach Ergebnissen als zu oberflächlich: „Das ist eine furchtbare Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass nur noch das Ergebnis zählt und keiner mehr dahinter schaut, was da eigentlich ist.“

Glücklich habe Uli Hoeneß besonders das Ergebnis um Supercup gegen Borussia Dortmund gemacht, bei dem deutlich geworden sei, dass es einen Machtwechsel an der Spitze der Bundesliga nicht geben wird: „Der Machtwechsel im deutschen Fußball, den sie sich ja seit zehn Jahren erträumen und so weiter. Ich glaube, sie müssen noch lange warten.“