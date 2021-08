Darauf haben die Bayern-Fans sehnsüchtig gewartet! Nach Joshua Kimmich (26) soll nun auch sein Kumpel Leon Goretzka (26) seinen Vertrag verlängern, wie Sport1 berichtet. Der neue Kontrakt des Mittelfeldspielers soll bis 2026 gültig sein und ihm angeblich ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro bescheren.

Die Unterschrift und offizielle Verkündung soll in den kommenden Tagen erfolgen, es seien noch Kleinigkeiten zu klären. Der ursprüngliche Vertrag von Leon Goretzka lief noch bis 2022, nächsten Sommer wäre er also ablösefrei zu haben gewesen.

Internationale Topklubs wie Manchester United und Real Madrid hätten sich für eine Verpflichtung schon in Stellung gebracht, schreibt Sport1. 2018 wechselte der der 35-fache Nationalspieler ablösefrei vom FC Schalke nach München und absolvierte bislang 114 Pflichtspiele für den FCB.

Nagelsmann freut sich auf eine Ära mit Goretzka

Vor allem nach der coronabedingten Zwangspause im Mai 2020 blühte Goretzka unter Hansi Flick auf und wurde zum Stammspieler bei den Bayern. Die Pause nutzte er um seinen vorher eher schmächtigen Körper durchzutrainieren und brillierte danach als laufstarker „Box-to-Box“-Spieler. Neu-Trainer Julian Nagelsmann schwärmt von Goretzka als einen der „torgefährlichsten Mittelfeldspieler in Europa“. Der 34-jährige Coach freue sich auf eine „herausragende Zusammenarbeit mit ihm“.

Am Freitag sagte der Coach auf Nachfrage: „Ich glaube, dass es bei beiden gut aussieht, wir Schritte vorankommen. Es ist ganz normal, dass beide erst einmal schauen wollten: Was erzählt der neue Trainer für einen Quatsch oder ist es was Ordentliches?“

Mit Goretzka und Kimmich kann Sportvorstand Hasan Salihamidzic zwei unverzichtbare Personalien eintüten. Gemeinsam bilden die beiden Nationalspieler die Mittelfeldzentrale beim Rekordmeister. Nicht nur auf dem Platz fällt das Weltklasse-Duo positiv auf: Während der Corona-Krise riefen die beiden die Spendenkampagne „We kick Corona“ ins Leben. Und Goretzkas „Herz-Jubel“ bei der EM gegen Ungarn haben wir alle noch in Erinnerung.