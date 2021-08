Einen berühmten Namen trägt der 15-Jährige schon – und glaubt man den Experten, hat Arijon Ibrahimovic beste Karten, um eine ähnlich große Karriere wie Namensvetter Zlatan hinzulegen. Bayern München stattete das Talent nun mit einem langfristigen Vertrag aus. Auch ein weiteres Bayern-Talent freut sich über ein neues Arbeitspapier.

Stürmer Lucas Copado (17) und Mittelfeldspieler Arijon Ibrahimovic (15) bleiben dem deutschen Fußball-Rekordmeister laut Mitteilung vom Dienstag bis Juni 2024 erhalten. Beide sind in der kommenden Saison in der U19 des FC Bayern eingeplant, haben in den zurückliegenden Wochen aber auch schon regelmäßig bei den Amateuren und bei den Profis mittrainiert.

Bayern-Boss: Ibrahimovic hat sich „prächtig entwickelt“

„Lucas und Ari haben sich bei uns in den vergangenen Jahren prächtig weiterentwickelt und gehörten in ihren Mannschaften zu den Leistungsträgern. Wir sind absolut überzeugt von ihrem Potential und freuen uns sehr, dass sie dem FC Bayern treu bleiben werden“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Das könnte Sie auch interessieren: Die Bender-Zwillinge kicken jetzt in der Kreisklasse!

Copado, Sohn von Ex-HSV-Stürmer Francisco Copado und Neffe von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, kam im Sommer 2016 von der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern. Ibrahimovic wechselte vor drei Jahren vom Nachwuchs des 1. FC Nürnberg an den FC Bayern Campus. (dpa/fbo)