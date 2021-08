Dass die Bender-Zwillinge, die ihre Profi-Karriere im Sommer dieses Jahres bei Bundesligist Bayer 04 Leverkusen beendeten, so schell auf den Rasen zurückkehren würden, war nicht abzusehen. Am Wochenende gaben die 32-Jährigen ihr Fußball-Comeback – in der Kreisklasse.

Am Sonntagabend gaben Lars und Sven Bender für ihren Heimatklub TSV Brannenburg ihr Comeback auf dem Rasen. Der Verein, der in der Kreisklasse 1 des Bayerischen Fußball-Verbandes, ist der Heimatverein der Bender-Zwillinge.

Mit Bender-Zwillingen in der Startelf: TSV Brannenburg gewinnt Spiel deutlich

Mit ihnen in der Startelf gewann der TSV Brannenburg deutlich gegen den ASV Flintsbach. Beim TSV gingen die heute 32-Jährigen zwischen 1993 und 1999 ihre ersten Schritte im Juniorenbereich, ehe sie zur SpVgg Unterhaching wechselten.

Die Ex-Nationalspieler hatten ihre Profikarriere vor allem aufgrund körperlicher Probleme für beendet erklärt.