Überraschung: Real-Star Bale kickt künftig nicht mehr in Europa

Superstar Gareth Bale steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel in die amerikanische Major League Soccer. Der 32 Jahre alte Waliser soll sich mit Los Angeles FC auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben, wie „The Athletic“ am Samstag berichtete. Bale soll beim neuen Klub des italienischen Europameisters Giorgio Chiellini demnach zusätzlich die Option erhalten, seinen Vertrag um weitere 18 Monate verlängern zu können.

Eine offizielle Bestätigung des Vereins aus den USA für den Wechsel gab es zunächst nicht. Der Vertrag des walisischen Nationalspielers bei Champions-League-Sieger Real Madrid läuft Ende Juni aus. Zuletzt hatten Bales Agenten der BBC bestätigt, dass der Offensivspieler mit dem walisischen Zweitligisten Cardiff City verhandelt. Dem Bericht zufolge wurden aber auch Gespräche mit anderen Vereinen geführt. Los Angeles wird aktuell vom früheren Bundesligaprofi Steven Cherundolo trainiert und führt die MLS-Tabelle der Western Conference an.

Gareth Bale gewann mit Real Madrid 19 Titel in neun Jahren

Bale, der sich mit Wales Anfang Juni durch einen Sieg in den Playoffs gegen die Ukraine das letzte europäische Ticket für die Fußball-WM in Katar sicherte, war einst als teuerster Spieler der Welt zu Real gewechselt und hatte dort in neun Jahren 19 Titel geholt – darunter fünfmal die Champions League. Sein Verhältnis zum Klub und den Fans hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert.

Zuletzt soll er mit Cardiff City über ein Engagement verhandelt haben. Zum Wechsel in die walisische Heimat kommt es nun aber wohl doch nicht. Cardiff City spielt in der zweiten englischen Liga. (mp/dpa)