Ausnahmestürmer Erling Haaland steht Borussia Dortmund deutlich früher als erwartet wieder zur Verfügung.

Der Norweger „wird im Bus sitzen“, sagte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Er fühlt sich gut, aber es wird maximal auf einen Kurzeinsatz hinauslaufen.“

Erling Haaland soll gegen FC Bayern München spielen

Rose hofft sogar, dass Haaland zum Topspiel gegen Bayern München am 4. Dezember wieder richtig fit sein wird. „Wenn er in Wolfsburg mit dabei ist und sich in der Woche gut entwickelt, ist er natürlich einsatzfähig“, sagte er.

Haaland (21) fehlte seit Mitte Oktober wegen einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung. Zuletzt hatte der Verein stets sehr defensiv erklärt, er hoffe auf eine Rückkehr noch vor dem Jahresende. (aw/sid)