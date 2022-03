Überraschung in Berlin! Magath übernimmt Hertha BSC

Am Sonntagmorgen musste Tayfun Korkut seine Sachen packen. Nach der Berliner Niederlage im Kellerduell bei Borussia Mönchengladbach (0:2) und dem Absturz auf Platz 17 sah sich Hertha-Boss Fredi Bobic genötigt, etwas zu tun, um einen neuen Impuls zu setzen. Dieser Impuls soll jetzt Felix Magath sein. Die HSV-Legende übernimmt bis Saisonende. Eine Retter-Mission.

„Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Mit ihm haben wir jemanden für uns gewinnen können, der schon vielfach bewiesen hat, dass er mit seiner immensen Erfahrung als Trainer in jeglicher sportlichen Situation seiner Art und seiner Ausstrahlung an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen“, sagte Bobic.

Magath (68) kehrt nach gut neun Jahren als Trainer in die Bundesliga zurück. Bis Weihnachten 2012 betreute er den VfL Wolfsburg, den er 2009 zur Meisterschaft geführt hatte. „Ich hatte sehr klare und offene Gespräche mit Fredi Bobic. Uns allen ist die aktuelle sportliche Situation bewusst, und ich bin gerne bereit, Hertha BSC dabei zu helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen“, sagte Magath: „Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden acht Spiele.“

Am Montag soll Magath um 13.00 Uhr bei einer Pressekonferenz in Berlin als Trainer vorgestellt werden. Das erste Spiel auf der Hertha-Bank ist die Partie am Samstag im Olympiastadion gegen die TSG 1899 Hoffenheim. (sid/dpa/jhs)