U21-Coach Kuntz: „Zu viel Theater“ um Mega-Talent Moukoko (16)

BVB-Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko bricht einen Rekord nach dem anderen, jüngst bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Bei dem 6:0-Erfolg (5:0) gegen San Marino am Donnerstag setzte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz Moukoko erstmals ein und bekam das Vertrauen in den 16-Jährigen mit einem Doppelpack zurückgezahlt. Trotzdem warnte der Coach nach dem Rekord-Debüt erneut vor zu hohen Erwartungen an den Teenager.

„Für meine Begriffe wird zu viel Theater drumherum gemacht“, sagte Kuntz bei ProSieben Maxx über den 16-Jährigen. „Der Junge muss sich auch entwickeln.“

Doppelpack für die U21: Kuntz dämpft Erwartungen an BVB-Talent Youssoufa Moukoko

Moukoko befinde sich nach seinem Debüt in der Bundesliga für Borussia Dortmund im November vergangenen Jahres in einer „schwierigen Phase“, weil die Gegenspieler nun auf einem anderen Niveau seien als zuvor in der Jugend, findet der frühere Nationalspieler Kuntz. „Man hat gemerkt, dass er das Erfolgserlebnis gebraucht und gesucht hat.“

Das könnte Sie auch interessieren: DFB-Team schwach gegen Liechtenstein: Es flutscht noch nicht für Flick!

Mit 16 Jahren und 286 Tagen ist Moukoko nun jüngster deutscher U21-Nationalspieler und auch jüngster deutscher Torschütze in dieser Altersklasse. „Das heißt ja nicht, dass der Junge jetzt fertig ist mit seiner Entwicklung“, urteilte Kuntz. „Man muss die Jungs auch reifen lassen, das braucht alles Zeit“, forderte der 58-Jährige. (dpa/seb)