Bundesliga-Debütant Patrick Wimmer ist der Held des Tages bei Arminia Bielefeld. In der 22. Minute brachte Neuzugang Jens Petter Hauge die Frankfurter in Führung. Alles sah so aus, als würde es so bleiben. Doch kurz vor Schluss: die Einwechslung vom 20-Jährigen Wimmer – und wenige Minuten später der Ausgleich!

Schöner kann ein Debüt wohl kaum sein. Das erste Mal kommt der Neuzugang zum Zug. Trainer Frank Kramer wechselt den Österreicher in der 82. Minute ein. Nur vier Minuten später trifft er zum Anschlusstreffer und rettete für die in der Schlussphase starke Arminia am dritten Spieltag das dritte Remis.

Frankfurt verpasst erneut den Sieg gegen Bielefeld

Mit dem späten Anschlusstreffer verpasst Frankfurts Neutrainer und Geburtstagskind Oliver Glasner auch im vierten Pflichtspiel der Saison den Sieg.

Filip Kostic, der auf seinen Abgang drängt, hatte am Freitag das Abschlusstraining geschwänzt und stand deswegen nicht im Frankfurter Kader.