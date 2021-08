Am Dienstag, den 31. August, ist „Deadline-Day“. Das bedeutet, dass die aktuelle Transferperiode im europäischen Profifußball endet. Baustellen im Kader müssen schleunigst geschlossen, Jugendspieler für Spielpraxis verliehen oder Profis ohne Aussicht auf Spielpraxis von der Gehaltsliste gestrichen werden. Auf dem Transfermarkt herrscht hektisches Treiben, die MOPO hält Sie mit den neuesten Gerüchten und Transfernews hier in diesem Ticker auf dem Laufenden.

Schalke 04 hat seinen Innenverteidiger Ozan Kabak ein weiteres Mal nach England verliehen. Der Bundesliga-Absteiger einigte sich mit Norwich City auf ein Leihgeschäft für eine Saison mit anschließender Kaufoption, die abhängig von festgelegten Parametern zu einer Kaufpflicht werden kann. Kabaks Vertrag auf Schalke 04 läuft bis Mitte 2024.

„Wir sind sehr froh, dass wir diese für beide Seiten gute Lösung in den letzten Tagen der Wechselperiode realisieren konnten“, sagte der Schalker Sportdirektor Rouven Schröder am Montag. „Das ist wirtschaftlich ein gutes Paket für uns. Ozan wiederum kann sich erneut in England zeigen und beweisen, wie viel Potenzial in ihm steckt.“

Union Berlin holt Ex-St. Pauli-Profi Oczipka

Conference-League-Teilnehmer Union Berlin bemüht sich angesichts der Dreifachbelastung um mehr Kadertiefe. Die Köpenicker gaben am Montag die Verpflichtung von Linksverteidiger Bastian Oczipka (32) bekannt. Der Vertrag des erfahrenen Ex-St. Pauli-Profis beim Erstliga-Absteiger Schalke 04 war Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. „Er ist ein ausgesprochen flexibler Spieler, der uns aufgrund dieser Qualität mehr Variationsmöglichkeiten bringen wird“, sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

„Der Weg, den der 1. FC Union Berlin in den letzten Jahren eingeschlagen hat, ist wirklich beeindruckend, deshalb freue ich mich, nun Teil dieses Vereins zu sein“, sagte Oczipka. „Nach der auch für mich persönlich enttäuschenden letzten Saison habe ich mich in allen Gesprächen mit den Verantwortlichen bei Union extrem wohlgefühlt und kann es kaum erwarten, mich hier in den Dienst der Mannschaft zu stellen.“

Fix! Hannover 96 verpflichtet Lukas Hinterseer von Ulsan Hyundai

Hannover 96 musste nach dem Abgang von Marvin Ducksch zu Werder Bremen nochmal auf dem Transfermarkt nachlegen und tut das mit Lukas Hinterseer vom südkoreanischen Topklub Ulsan Hyundai. Der 30-jährige Ex-Hamburger unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Niedersachsen, angeblich kostet der österreichische Nationalspieler 300.000 Euro. „Hinterseer hat in der 2. Liga eindrucksvoll seine Qualitäten als Torschütze unter Beweis gestellt. Er passt sportlich und menschlich sehr gut in die Mannschaft und wird uns sicherlich dabei helfen, wieder mehr Torgefahr auszustrahlen“, sagt Sportchef Marcus Mann zu dem Transfer.

Union Berlin: Transfer von Werder Bremens Kevin Möhwald rückt näher

Der nächste Abgang steht bei Werder Bremen kurz bevor. Nach Informationen der „Bild“ soll eine Einigung mit Union Berlin über einen Transfer von Kevin Möhwald kurz bevor stehen. Eine niedrige Millionen-Ablöse steht im Raum, beide Vereine sollen sich angenähert haben. Bei den Köpenickern soll der 28-Jährige die Lücke schließen, die der Abgang von Robert Andrich zu Bayer Leverkusen gerissen hat. Möhwald wäre der nächste Teil des Bremer Kader-Ausverkauf, nachdem die größten Namen den finanzgeplagten Klub nach dem Abstieg bereits verlassen haben. Ob Bremen noch einen Ersatz verpflichten kann, ist ungewiss.

Fix! FC Bayern verpflichtet Marcel Sabitzer von RB Leipzig

Der FC Bayern schlägt doch noch auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet nach tagelangen Gerüchten nun offiziell Marcel Sabitzer von RB Leipzig. Der Österreicher soll rund 16 Millionen Euro kosten und unterschreibt beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2025. Der 27-Jährige folgt damit seinen Leipziger Weggefährten Dayot Upamecano und Julian Nagelsmann an die Säbener Straße. „Marcel Sabitzer bringt alles mit, was ein Spieler für den FC Bayern braucht“, sagt Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. Sabitzer selber ist bekennender Bayern-Fan und erfüllt sich mit diesem Wechsel einen Kindheitstraum.

Fix! Holstein Kiel holt Benedikt Pichler von Austria Wien

Holstein Kiel hat einen neuen Rekordtransfer! Die Kieler „Störche“ gaben die Verpflichtung des 24-Jährigen Benedikt Pichler von Austria Wien bekannt. Der Österreicher unterschreibt einen Vertrag bis 2025 an der Förde und soll die Lücke schließen, die Janni Serra im Sturm hinterlassen. Die österreichische Tageszeitung „Kurier“ berichtet von einer Ablösesumme in Höhe von einer Million Euro, für Kiel ein neuer Rekordeinkauf. Pichler war letzte Saison mit 17 Torbeteiligungen zweitbester Scorer bei Austria Wien. „Er ist ein dynamischer und spielfreudiger Angreifer und macht uns in unserer Offensive noch variabler“, freut sich Geschäftsführer Uwe Stöver auf die Neuverpflichtung. Nach Jan-Fiete Arp und Holmbert Aron Fridjonsson ist Pichler bereits der dritte Mittelstürmer, den Kiel in dieser Transferperiode verpflichtet hat. Seine beiden Konkurrenten enttäuschten beim Saisonstart allerdings.

Lazio Rom: Eintracht Frankfurt soll Offerte für Filip Kostic annehmen

Nach Informationen der „Bild“ wird Eintracht Frankfurt einem Transfer von Filip Kostic zu Lazio Rom zustimmen. Die erste Offerte für den 28-Jährigen hatte Sportvorstand Markus Krösche angeblich noch abgelehnt, das verbesserte Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro soll die Eintracht nun aber annehmen wollen. Der serbische Nationalspieler war zuletzt beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld nicht im Kader, da dieser mit einem Trainingsstreik einen Transfer erzwingen wollte. „Wir lassen uns nicht unter Druck setzen“, entgegnete Krösche. Kostic scheint seinen Willen trotzdem zu bekommen.

BVB: Wolfsburgs Marin Pongracic soll die Verteidigung stärken

Borussia Dortmund hat akute Personalprobleme in der Innenverteidigung und möchte diese nun mit Marin Pongracic vom VfL beheben. Nach Berichten von Sky ist der BVB an einem Leihgeschäft über ein Jahr interessiert. Laut „Bild“ wird von beiden Parteien eine anschließende Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro vereinbart. Der Vertrag des kroatischen Nationalspielers läuft in Wolfsburg noch bis 2024, nach der Verpflichtung von Kölns Sebastiaan Bornauw ist er allerdings nur noch vierter Innenverteidiger. Bei den „Schwarz-Gelben“ hofft der 23-Jährige auf mehr Spielpraxis, BVB-Coach Marco Rose kennt Pongracic noch aus der gemeinsamen Zeit bei RB Salzburg.

Fix! Fortuna Düsseldorf leiht Robert Bozenik von Feyenoord Rotterdam aus

Fortuna Düsseldorf verpflichtet Robert Bozenik für ein Jahr auf Leihbasis von Feyenoord Rotterdam. „Wir haben nach einem großen Zentrumsstürmer gesucht und mit Robert einen passenden Spieler gefunden. Er ist noch jung und entwicklungsfähig, konnte aber trotzdem schon einige Erfahrungen sammeln“, sagt Sportvorstand Uwe Klein zu dem Transfer. Düsseldorf sicherte sich zusätzlich eine Kaufoption für den slowakischen Nationalspieler. Der 21-Jährige kam bei Feyenoord nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, seit Januar 2020 kam er nur zu 28 Einsätzen, meist von der Bank.

Juventus Turin: Gespräche mit Barcelona über Pjanic-Rückkehr

Juventus Turin möchte Miralem Pjanic vom FC Barcelona zurückholen, das berichtet die „Gazzetta dello Sport“. Die Vereine haben angeblich am Montagmorgen die Gespräche über ein Leihgeschäft aufgenommen. Pjanic wechselte im Sommer 2020 von Turin nach Barcelona, findet dort unter Trainer Ronald Koeman aber kaum noch Beachtung. Der 31-jährige Bosnier wolle unbedingt zurück zur „Alten Dame“ und sei dafür auch zu einem Gehaltsverzicht bereit. Das von Finanzproblemen geplagte Barca muss unbedingt Gehälter einsparen, Juve sei aber nur bereit, drei der acht Millionen Euro Jahresgehalt zu übernehmen. Eine Einigung steht noch aus.

Fix! FC Augsburg leiht Andi Zeqiri von Brighton & Hove Albion aus

Der FC Augsburg reagiert auf den schwachen Saisonstart und leiht Andi Zeqiri für ein Jahr von Brighton & Hove Albion aus. Der 22-jährige Mittelstürmer soll die schwache Offensive beleben, bisher konnte der FCA nur einen Treffer in den ersten drei Bundesliga-Partien erzielen. „Mit seiner Schnelligkeit und seinen Abschlussqualitäten wird er unser Spiel bereichern“, erklärt Geschäftsführer Stefan Reuter. Im Sommer 2020 wechselte der Schweizer für vier Millionen Euro in die Premier League, konnte sich in der Liga allerdings bisher nicht durchsetzen. In Augsburg hat er nun die Möglichkeit mit einem Neuanfang seiner Karriere Schwung zu verleihen.

Fix! AEK Athen leiht Steven Zuber von Eintracht Frankfurt aus

Der Schweizer-Nationalspieler Steven Zuber wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt zu AEK Athen. Anschließend besitzen die Griechen laut „Bild“ eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. Vor einem Jahr wurde der 30-Jährige aus Hoffenheim verpflichtet, kam bei der Eintracht aber über die Jokerrolle meist nicht hinaus. Mit diesem Deal kann Frankfurt Zubers üppiges Jahresgehalt von drei Millionen Euro einsparen.

Fix! Karlsruher SC verpflichtet EM-Teilnehmer Daniel O’Shaughnessy von HJK Helsinki

Der Karlsruher SC verpflichtet den finnischen EM-Teilnehmer Daniel O’Shaughnessy ab Dezember 2021 von HJK Helsinki. Momentan ist der 21-Jährige Kapitän beim Tabellenführer, die Saison in Finnland läuft allerdings noch bis Dezember. Danach stößt O’Shaughnessy zum KSC dazu und erhält einen Vertrag über zwei Jahre. Sportchef Oliver Kreuzer verpflichtet mit dem Innenverteidiger „viel nationale und auch internationale Erfahrung.“

Norwich City: Verhandlungen mit Schalkes Ozan Kabak

Ozan Kabak von Schalke 04 steht kurz vor einem Wechsel von Schalke 04 zu Premier-League-Aufsteiger Norwich City. Nach Informationen von Sky wurde bereits ein Angebot für den 21-jährigen Innenverteidiger abgegeben. Das Team des deutschen Trainer Daniel Farke strebe ein Leihgeschäft für ein Jahr mit einer anschließenden Kaufoption an. Angeblich habe Schalke eine Ablöseforderung von 15 Millionen Euro für den türkischen Nationalspieler gestellt, die jedoch keiner der Interessenten bereit war zu zahlen. Die „Königsblauen“ wollen Großverdiener Kabak unbedingt noch von der Gehaltsliste streichen, der Abgang soll bis morgen vollzogen werden.

Fix! VfL Wolfsburg leiht Dodi Lukebakio von Hertha BSC aus

Der VfL Wolfsburg verstärkt sich nochmal in der Offensive und leiht Dodi Lukebakio für ein Jahr von Hertha BSC aus. „Die Option für diesen Wechsel hat sich kurzfristig eröffnet und macht für beide Seiten Sinn. Wir wünschen Dodi alles Gute für seine persönliche und sportliche Zukunft“, sagte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic. Der 23-Jährige wurde bei der „Alten Dame“ offen von Trainer Pal Dardai für seinen Spielstil kritisiert. Beim VfL kann Lukebakio nun Erfahrung in der Champions League sammeln.

Fix! VfB Stuttgart leiht Omar Marmoush vom VFL Wolfsburg aus

Der VfB Stuttgart reagiert auf die große Personalnot im Sturm und leiht bis zum Saisonende Omar Marmoush vom VFL Wolfsburg aus. Der 22-Jährige kommt ohne Kaufoption ins Schwabenland, der obligatorische Medizincheck steht noch aus. Die Leihgebühr soll im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. In einer starken Rückrunde der vorherigen Spielzeit begeisterte Marmoush offenisv beim FC St. Pauli. Der VFB muss verletzungsbedingt auf fünf Offensivspieler verzichten, darunter auch Sasa Kalajdzic, Silas und die Neuverpflichtung aus Paderborn Chris Führich.

BVB: Neuer Sancho? Chelseas Callum Hudson-Odoi im Visier

Borussia Dortmund zeigt Interesse an Chelseas Flügelstürmer Callum Hudson-Odoi. Wie „Sky“ berichtet, streben die Borussen ein Leihgeschäft des 20-Jährigen an. Ein Angebot sei bei Chelsea noch nicht eingegangen, der Kontakt soll aber bald aufgenommen werden. Hudson-Odoi könne sich einen Wechsel in die Bundesliga sehr gut vorstellen und auch Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel würde einem Leihgeschäft keine Steine in den Weg legen. Bei Chelsea ist der Engländer derzeit „nicht zufrieden“, wegen der namhaften Konkurrenz bekommt er kaum Spielzeit.

Fix! RB Leipzig leiht Hee-Chan Hwang nach England aus

Vizemeister RB Leipzig hat Hee-Chan Hwang für ein Jahr zu den Wolverhampton Wanderers ausgeliehen. Der Ex-Hamburger konnte bei den „Roten Bullen“ auch aufgrund von Verletzungen nicht überzeugen und soll nun in der Premier League Spielpraxis sammeln. Angeblich kassiert Leipzig eine Leihgebühr in Höhe von zwei Millionen Euro, die Kaufoption für den 25-jährigen Südkoreaner soll bei 15 Millionen Euro liegen. Eigentlich wollte der Stürmer in Leipzig eine „neue Herausforderung“ angehen, die Konkurrenz im Sturm ist jedoch zu groß. Sein Vertrag bei RB läuft noch bis 2025.

Augsburg: Rückholaktion von Hoffenheims Kevin Vogt geplant

Der Saisonstart ging für den FC Augsburg gründlich daneben. Nur einen Punkt aus drei Spielen, dazu acht Gegentreffer. Natürlich wollen die Verantwortlichen um Geschäftsführer Stefan Reuter die Defensive mit einem Führungsspieler verstärken. Kevin Vogt ist zwar bei Hoffenheim in der Innenverteidigung gesetzt, sein Vertrag läuft diese Saison allerdings aus. Jetzt ist also die letzte Chance, noch einen Transfererlös mit dem 29-Jährigen zu erzielen. Vogt stand beim FCA bereits von 2012 bis 2014 unter Vertrag und scheint einem Wechsel nicht abgeneigt zu sein. In Anbetracht der finanziellen Mittel der „Fuggerstädter“ scheint ein Transfer jedoch schwierig.

Hertha BSC: Unions Marvin Friedrich erteilt eine Absage

Fredi Bobic muss sich eine andere Option für die Innenverteidigung bei Hertha BSC suchen. Bei Sport1 erteilte der 26-Jährige der „Alten Dame“ eine klare Absage: „Ich kann die großartigen Union-Fans beruhigen. Schon allein wegen meiner großen Verbundenheit zu Union werde ich definitiv nicht zu Hertha gehen!“ Nach dem verpatzten Saisonstart muss die punktlose Hertha auf dem Transfermarkt noch nachjustieren.