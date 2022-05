Jüngster Bundesliga-Spieler: BVB-Juwel Moukoko vor Vereinswechsel

Youssoufa Moukoko erlebte in den vergangenen Monaten, genau wie sein Verein Borussia Dortmund, eine Saison zum Vergessen. Begeisterte der Youngster in der vorangegangenen Saison noch durch einen kometenhaften Aufstieg vom Nachwuchs-Juwel zum Bundesliga-Stürmer, folgten in dieser Spielzeit Verletzungen und Formtiefs. Wie nun die „Bild“ berichtet, erwägt der BVB einen Verkauf Moukokos.

Er ist der jüngste Bundesligaspieler und -Torschütze: Youssoufa Moukoko, im Sommer 2016 aus der St.Pauli-Jugend zu den Dortmundern gewechselt, schien auf dem Weg an die Spitze nichts aufhalten zu können. Doch seine, immer noch junge, Karriere erhielt in dieser Saison einen Knick.

Youssoufa Moukoko: BVB-Saison unter Rose zum Vergessen

Mehrere Muskelverletzungen stoppten den 17-Jährigen in dieser Spielzeit, nur in 14 Ligaspielen stand er auf dem Feld, einen Treffer erzielte er dabei. Trainer Marco Rose erwies zudem nie wirklich den Eindruck, er sei ein großer Moukoko-Fan: „Möglicherweise gab es das eine oder andere Spiel, bei dem er in guter Verfassung war und ich ihn trotzdem nicht gebracht habe“, gab Rose Anfang April via „kicker“ zu.

„Wenn man seine Ausfallzeiten diese Saison sieht mit zwei, drei, vier Muskelverletzungen, dann ist es schwierig. Und so ein junger Kerl muss natürlich auch Rhythmus aufnehmen, der braucht gutes Training und Vertrauen“, so Rose weiter.

BVB: Verkauf von Moukoko nur mit Rückkaufoption

Vertrauen, welches der junge Stürmer beim BVB wohl nicht spürt. Denn der „Bild“ zufolge ist Moukoko nicht gewillt, seinen 2023 auslaufenden Vertrag in Dortmund zu verlängern. Dieser Umstand spricht klar gegen eine Leihe des Ausnahmetalents, da die Borussia Moukoko dann 2023 ablösefrei verlieren würde.

Der BVB erwägt deswegen jetzt wohl einen Verkauf von Moukoko im kommenden Sommer. Der 17-Jährige soll woanders reifen, die Zauberwörter lauten Vertrauen und Spielpraxis. Bedingung für einen Transfer ist dem Vernehmen nach unter anderem eine Rückkaufoption.