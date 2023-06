Transfer rückt näher! FC Bayern trifft sich mit Wunschspieler

Bekommt der FC Bayern seinen Wunschspieler? Eine Verpflichtung des südkoreanischen Verteidigers Min-Jae Kim bei den Münchnern soll sich einem Medienbericht zufolge weiter anbahnen. Wie der „Kicker“ am Wochenende berichtete, hat es ein erstes Treffen des Rekordmeisters mit Beratern des 26-Jährigen vom italienischen Meister SSC Neapel gegeben.

Und dieses Treffen sei positiv verlaufen. Auch die „tz“ berichtete über erste Gespräche. Kim soll eine Ausstiegsklausel bei Neapel besitzen. Zudem wird der spanische Nationalspieler Pau Torres vom FC Villarreal bei den Bayern ebenfalls als möglicher Neuzugang gehandelt.

Bayern trifft sich mit Neapels Kim – auch Torres eine Option

Kim und Torres könnten in der Innenverteidigung den Franzosen Lucas Hernández ersetzen, der bei den Bayern einen Wechselwunsch für diesen Sommer hinterlegt haben soll. „Ich habe auch vernommen, dass Paris Saint-Germain um ihn buhlt. Wir würden ihn gerne bei uns halten, aber jetzt müssen wir mal sehen, was der Transfersommer bringt“, sagte Klub-Präsident Herbert Hainer bei Sky über Hernández.

Zuletzt war auch über ein mögliches Interesse der Bayern am englischen Mittelfeldspieler Declan Rice von West Ham United berichtet worden. Der 24-Jährige steht Berichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Arsenal. „Declan Rice steht nicht auf unserem Zettel“, sagte Hainer zu der Personalie.

Angesprochen auf das Profil bei der Stürmersuche und ein mögliches Interesse der Münchner am deutschen Nationalspieler Kai Havertz vom FC Chelsea antwortete der Bayern-Präsident allgemein: „Wir suchen einen Neuner, das ist sicherlich kein Geheimnis. Das ist leider nicht ganz so einfach, weil es nicht so viele gibt und die, die es gibt und die wirklich spitze sind, auch von anderen Vereinen umschwärmt werden. Aber der FC Bayern hat einen Klasse-Namen.“ (dpa/js)