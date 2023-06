Dortmunds Millionen-Plan! Dieses Trio soll offenbar Bellingham ersetzen

Für Supertalent Jude Bellingham kassiert Borussia Dortmund mindestens 103 Millionen Euro von Real Madrid. Doch wohin mit dem Geld? Die Westfalen könnten den Mega-Erlös in drei neue Spieler investieren, um den Verlust des Engländers auszugleichen.

Die „Bild“ berichtet, der dänische Nationalspieler Morten Hjulmand sei ein heißer Kandidat. Der 23-Jährige ist im defensiven Mittelfeld zu Hause und kickt derzeit beim italienischen Erstligisten Lecce. „transfermarkt.de“ weist ihm einen Marktwert von 15 Millionen Euro zu.

Blieben im Prinzip noch 88 Millionen Euro über … doch die Borussia will einen Teil der Bellingham-Einnahmen zurückstellen und nicht alles Geld gleich reinvestieren.

Alvarez, Fresneda, Hjulmand: Sind sie die neuen Dortmunder nach Bellingham?

Laut „Bild“ hat Dortmund auch Interesse am 18-jährigen Verteidiger Iván Fresneda, der sich marktwerttechnisch auf einem Level mit Hjulmand bewegt. Allerdings soll Real Valladolid deutlich mehr als 15 Millionen Euro verlangen.

Edson Alvarez von Ajax Amsterdam demonstriert seine Kopfballstärke. imago/Pro Shots Edson Alvarez von Ajax Amsterdam demonstriert seine Kopfballstärke.

Einen echten Griff in die Portokasse würde die Verpflichtung von Edson Álvarez bedeuten. Der mexikanische Mittelfeldspieler in Diensten von Ajax Amsterdam ist mit 25 in der Blüte seiner Karriere und würde wohl annähernd 45 Millionen Euro kosten.

Das könnte Sie auch interessieren: Große Ehre! Stadion in Frankreich nach BVB-Star benannt

Machbar wäre dies für Dortmund, Bellingham sei Dank. Doch bis zu einem Vollzug dürften noch einige Verhandlungsrunden anstehen.