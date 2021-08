Die Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona ist beendet. Der argentinische Superstar wird bei den Katalanen keinen neuen Vertrag erhalten. Das gab der finanziell angeschlagene Klub am Donnerstagabend offiziell bekannt. Der 34-Jährige ist seit dem 1. Juli vertragslos und jetzt auf der Suche nach einem neuen Verein.

2000 war Messi aus seiner Heimat Rosario in Argentinien mit seinem Vater nach Spanien gezogen und in Barcelona zum Superstar gereift. Der sechsmalige Weltfußballer debütierte im Oktober 2004 in der ersten Mannschaft. Mit dem spanischen Klub gewann er vier Champions-League-Titel und zehn spanische Meisterschaften. Zudem führte er Barca zu drei Triumphen bei der Klub-WM und sieben Pokalsiegen.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Lionel Messi verlässt den FC Barcelona – Zukunft ist offen

Spanischen Medienberichten zufolge sollen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss gestoppt worden sein. Bei einem Treffen von Messis Vater Jorge, der den mittlerweile 34-Jährigen seit vielen Jahren managt, soll es am Donnerstag zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Der Sportzeitung „Marca“ zufolge sei ein neuer Vertrag „fast unmöglich“ gewesen.

Laut „Marca“ soll ein Streitpunkt nun die von ihm gewollte Verpflichtung des 23 Jahre alten argentinischen Nationalspielers Cristian Romero sein, der aktuell von Juventus Turin an Atalanta Bergamo ausgeliehen ist. Medienberichten zufolge soll Tottenham Hotspur aber schneller gewesen sein. (dpa/sid/mp)