Transfer-Doppelschlag: RB holt Wolfsburg-Profi und teuren Milan-Star

Kurz vor dem Bundesliga-Restart gibt es frohe Kunde bei RB Leipzig: Gleich zweimal schägt der Tabellenvierte aus Sachsen auf dem Transfermarkt zu. Trainer Marco Rose bekommt mit Ridle Baku (26) von Bundesliga-Kontrahent VfL Wolfsburg einen defensiven Spieler, mit Noah Okafor (24) von der AC Mailand einen offensiven. Der Schweizer wechselt zunächst demnach per Leihe, RB kann ihn aber gegen eine hohe Ablösesumme kaufen. Den Baku-Transfers bestätigte der Klub am Freitagnachmittag, bei Okafor müssen sich die RB-Fans noch gedulden.

Die Verhandlungen zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg haben sich in die Länge gezogen in den letzten Tagen. Doch jetzt haben sich beide Vereine geeinigt, wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Am Freitagnachmittag bestätigte Leipzig den Transfer offiziell via Instagram: „Willkommen in Leipzig, Ridle“, präsentierte der Bundesligist sein neue Nummer 17 und bestätigte, dass Baku ein ein Arbeitspapier bis 2027 erhält.

„RB Leipzig ist ein großer Verein mit riesigem Potential und ambitionierten Zielen, der regelmäßig in der Champions League vertreten ist und einen Tempo-Fußball spielt“, sagte Baku in einer offiziellen Klubmitteilung. Wie Leipzig Fußball spielen wolle, liege Baku sehr, besonders mit seiner „Geschwindigkeit“.

RB-Sportchef Schäfer und Baku kennen sich aus Wolfsburg

Grund für den Wechsel sei für ihn nicht nur die Spielweise gewesen, auch „die Voraussetzungen in Leipzig“ seien „hervorragend, um erfolgreich Fußball zu spielen“, sagte Baku: „Als sich die Möglichkeit des Wechsels ergeben hat, wollte ich diese Chance daher unbedingt wahrnehmen. Ich freue mich sehr darauf, jetzt meine neuen Mitspieler, von denen ich mit Xaver Schlager bereits zusammengespielt habe, kennen zu lernen und auf dem Platz gemeinsam zu arbeiten.“

Nach Leipzig geholt hat ihn sein ehemaliger Geschäftsführer Sort beim VfL Wolfsburg, Marcel Schäfer: „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten, denn Ridle gibt uns zukünftig mehr Möglichkeiten. Er ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar, hat einen ausgeprägten Offensivdrang, ist abschluss- sowie zweikampfstark und gut am Ball.“ Bakus Geschwindigkeit gepaart mit der RB-Spielidee sei ein „hervorragendes Gesamtpaket“, sagte Schäfer.

RB Leipzig holt den neuen Rechtsverteidiger als Henrichs-Ersatz

Für RB ist die Verpflichtung ein Coup: Baku wird für 4,5 Millionen Leipziger, obwohl sein Marktwert laut „transfermarkt.de“ bei 7 Millionen liegt. Grund dafür ist aber auch der Vertrag des rechten Außenverteidigers, der im Sommer ausgelaufen wäre.

Ridle Baku vom VfL Wolfsburg soll bei RB Leipzig Benjamin Henrichs ersetzen, der bis zum Saisonende ausfällt. picture alliance/dpa | Swen Pförtner Ridle Baku vom VfL Wolfsburg soll bei RB Leipzig Benjamin Henrichs ersetzen, der bis zum Saisonende ausfällt.

Wölfe-Trainer Ralph Hasenhüttl bricht mit Baku ein Stammspieler weg. Der Ersatz für den verletzten Benjamin Henrichs (Achillessehnenriss) in Leipzig schoss für den VfL zwei Tore und bereitete zwei Treffer vor in der aktuellen Bundesliga-Saison. Für 10 Millionen Euro kam Baku 2020 vom 1. FSV Mainz 05 an die Aller, seine Bilanz: 166 Pflichtspiele, 20 Tore, 19 Vorlagen für Wolfsburg.

Offensiv rüstet RB ebenfalls auf: Mit Noah Okafor holt Leipzig einen Schweizer Nationalspieler. Der 24-jährige wechselt auf laut Medienberichten Leihbasis vom Tabellenachten der Serie A in die Bundesliga, eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Darüber hinaus sicherte sich Leipzig eine Kaufoption, die zwischen 25 und 28 Millionen Euro liegen soll und über dem Marktwert von 15 Millionen liegt. Zieht RB die Option, wäre Okafor der siebtteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. Sein künftiger Teamkollege Loïs Openda führt diese Liste mit einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro an.

Okafor-Leihe noch nicht offziell – Transfer eine weitere Sturm-Alternative für Rose

Eine RB-Vergangenheit kann Okafor schon vorweisen: Beim FC Basel ausgebildet, zog es ihn im Winter 2020 für dreieinhalb Jahre zu Red Bull Salzburg. 2023 verließ er Österreich in Richtung Italien und schloss sich für rund 15,5 Millionen Euro den Rossonieri an. Die Saison in der Serie A verlief für die AC bislang deutlich unter den Erwartungen, für Okafor persönlich auch: In elf Ligaspielen erzielte er nur ein Tor (kein Assist). Aufgrund eines Wadenmuskelrisses absolvierte er seit Mitte Dezember kein Spiel mehr für die AC Mailand.

Dies könnte Sie auch interessieren: Noch ein Stürmer! Stuttgart bedient sich bei der Konkurrenz – es ist eine Rückkehr

Okafor spielt meist als linker Flügelstürmer, kann aber auch die Mittelstürmer-Position bekleiden. Durch den Okafor-Transfer verdichten sich zudem die Anzeichen, dass der in Leipzig glücklose André Silva (29) den Klub verlassen wird – schon in diesem Winter.