Noch ein Stürmer! Stuttgart bedient sich bei der Konkurrenz – es ist eine Rückkehr

Der VfB Stuttgart hat sich zum zweiten Mal die Dienste von Angreifer Jacob Bruun Larsen gesichert. Der dänische Nationalspieler wechselt von der TSG Hoffenheim zu den Schwaben und erhält einen Vertrag bis 2027. Die Ablöse soll bei 1,7 Millionen Euro liegen. Zur Rückrunde der Saison 2017/2018 hatte der VfB den 26-Jährigen von Borussia Dortmund ausgeliehen, er kam damals auf vier Einsätze.

„Jacob ist im Offensivbereich auf mehreren Positionen einsetzbar. Er kennt die Bundesliga, er hat internationale Erfahrung und er war als junger Spieler schon beim VfB“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. „Jacob passt mit seiner Spielweise und mit seiner Mentalität sehr gut zu uns und unserer Spielweise“, ergänzte er.

VfB Stuttgart holt Jacob Bruun Larsen aus Hoffenheim

VfB verpflichtet Jacob Bruun Larsen.



Der dänische Nationalspieler wechselt von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart und erhält einen Vertrag bis 2027.



? https://t.co/wbQWiGb6cj#VfB | #BruunLarsen pic.twitter.com/27P3tO9THM — VfB Stuttgart (@VfB) January 8, 2025

Beim VfB ist Bruun Larsen eine weitere Ergänzung für den Angriff. Dort sind die Stuttgarter nach der Rückkehr der länger verletzten Deniz Undav und Jamie Leweling sowie mit Ermedin Demirovic, Chris Führich, Nick Woltemade und El Bilal Touré gut besetzt. Nur El Bilal fällt noch längerfristig aus.

Bruun Larsen oft Leihspieler in seiner Karriere

Bruun Larsen hatte in seiner Heimat alle Nachwuchsteams von Lyngby BK durchlaufen. Im Alter von 16 Jahren wechselte er zu Borussia Dortmund, für den BVB kam er von 2015 bis 2020 auf insgesamt 41 Einsätze (drei Tore, fünf Vorlagen). Ab 2020 bestritt der Däne für Hoffenheim 76 Pflichtspiele (acht Tore, fünf Vorlegen).

Dies könnte Sie auch interessieren: Bundesliga-Neustart: Kracher läuft im Free-TV – Baumgart als Top-Transfer

Auch während seiner Zeit in Hoffenheim wurde Bruun Larsen ausgeliehen, in der Saison 2020/2021 zum belgischen RSC Anderlecht, in der Saison 2023/2024 für den damals von jetzigen Münchner Trainer Vincent Kompany betreuten englischen FC Burnley. Für die Nationalmannschaft spielte er bislang sieben Mal, bei der EM 2024 gehörte er zum Kader. (sid/tm)