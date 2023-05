Tränen bei Bundesliga-Profi: Sky muss Interview vorzeitig abbrechen

Wie emotional der Abstiegskampf in der Bundesliga ist, wurde bei Anthony Losilla sehr deutlich. Der Kapitän des VfL Bochum stellte sich nach der 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach den Fragen der Reporter, wurde dabei allerdings sehr emotional – so sehr, dass Sky das Interview vorzeitig abbrach.

Nach einer erneut schwachen Auswärtsleistung der Bochumer fand Losilla klare Worte. „Das war viel, viel, viel zu wenig in unserer Situation”, kritisierte der 37-jährige Franzose und nahm seine Mitspieler für die verbleibenden drei Spiele in die Pflicht: „Wir müssen eine ganz andere Einstellung zeigen. Keiner wird uns etwas schenken.“

Bochums Losilla kommen im Sky-Interview die Tränen

Losilla, sichtlich gerührt, hatte Tränen in den Augen. Es gehe „um so viel mehr“ als nur die Mannschaft, sagte er. „Nicht nur wir sind betroffen, sondern auch die Mitglieder, Mitarbeiter und die ganze Stadt.“ Der Bochumer Anführer versprach daher, „dass wir auf gar keinen Fall aufgeben“.

Sky-Reporter Ulli Potofski (70) hatte Nachsicht mit Losilla und stellte keine weiteren Fragen mehr. Sky erklärte daraufhin, man habe das Interview aus Rücksicht auf die emotionale Reaktion Losillas nicht mehr fortgeführt.

Der VfL Bochum steht aktuell auf dem 17. Tabellenplatz, zwei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. In den letzten drei Saisonspielen treffen die Bochumer noch auf Augsburg (H), Hertha BSC (A) und Leverkusen (H).