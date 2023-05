Tor-Gala gegen Wolfsburg! Borussia Dortmund ist bereit für den Titel

Sollte Bayern München Nerven zeigen – Borussia Dortmund wäre da. Mit ihrem 6:0-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg unterstrichen die Westfalen ihre Ambitionen, dem Dauermeister aus dem Süden diesmal ein Schnippchen zu schlagen. Der überragende Karim Adeyemi leitete das Schützenfest ein.

Ausgerechnet Adeyemi, der Pechvogel vom Dortmunder 1:1 in Bochum, dem ein klarer Elfmeter verweigert worden war – weshalb die Borussia nun auf einen Ausrutscher der Münchner warten muss, um eine Hand an die Schale zu bekommen. In der 14. Minute köpfte er eine abgefälschte Ryerson-Flanke zum 1:0 ins Netz der „Wölfe“.

Adeyemi trifft doppelt – und verschießt einen Elfmeter

BVB-Torwart Gregor Kobel musste sich noch im Eins-zu-eins-Duell mit Patrick Wimmer (20.) bewähren, aber danach spielten nur noch die Dortmunder. Sébastien Haller (29.) und Donyell Malen (37.) besorgten den 3:0-Halbzeitstand, nach der Pause legten Jude Bellingham (54.) und wiederum Adeyemi (59.) nach.

Adeyemi verpasste es, seine Leistung zu krönen, als er nach einem Foul an Bellingham zum Elfmeterpunkt schritt, den Ball aber deutlich übers Wolfsburger Tor drosch (65.). Stattdessen traf Bellingham (86.) zum 6:0-Endstand. Doch über die Tordifferenz werden die Dortmunder Gala-Kicker nicht Meister, es muss schon ein Ausrutscher der Bayern her – weshalb auch die hartgesottensten Borussen am nächsten Samstag dem Erzrivalen Schalke 04 bei seinem Spiel in München die Daumen drücken wird.