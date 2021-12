Eintracht Frankfurt hat wohl den ersten Wintertransfer eingetütet – angesichts der namhaften Konkurrenz handelt es sich scheinbar um einen echten Coup.

Wie das Fußball-Portal „transfermarkt.de“ schreibt, ist der Wechsel von Randal Kolo Muani in die Mainmetropole beschlossene Sache.

Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung von Randal Kolo Muani

Laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano sind nur noch letzte Details zu klären, der Offensivmann soll seine Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag setzen.

Auch der AC Mailand, Tottenham Hotspur, Borussia Mönchengladbach und Bayern München sollen um Kolo Muani gebuhlt haben. Durchzusetzen scheint sich aber nun die Eintracht.

Der 23-Jährige Mittelstürmer läuft in der Ligue 1 für den FC Nantes auf und kommt in dieser Saison auf sieben Tore und drei Vorlagen in 18 Pflichtspielen. Sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.de“ bei zwölf Millionen Euro, angesichts seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrags wird der Transfer aber vermutlich für deutlich weniger über die Bühne gehen.