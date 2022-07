Teamkollege verrät: Ronaldo hat private Probleme

Ronaldos portugiesischer Teamkollege Bruno Fernandes hat nun in einem Interview mit dem Daily Mirror verraten, dass der Superstar im Moment private Probleme zu klären hat. Die Zukunft des Stürmers ist weiter offen.

„Das müssen wir respektieren und ihm die Zeit geben, die er benötigt“, sagte der 27-jährige. Cristiano Ronaldo soll wohl Manchester United schon wieder verlassen wollen, da sie in der nächsten Saison nicht in der Champions League spielen.

Sein Berater hat den 37-jährigen schon bei einigen Topklubs angeboten, jedoch hat sich noch kein Verein gefunden. Das liegt auch daran, dass Ronaldos Jahresgehalt in Manchester bei 30 Millionen liegen soll, eine Summe, die für andere Vereine schwierig zu stemmen ist. Der ehemalige Weltfußballer ist nicht mit seinem Verein auf Sommer-Tour in Asien und Ozeanien, sondern hält sich wegen familiärer Angelegenheiten in Portugal auf.

„Ich weiß nicht, was er sich in den Kopf gesetzt hat, aber wir müssen seinen Freiraum respektieren. Das Einzige, was ich Cristiano gefragt habe, als er nicht aufgetaucht ist, war, ob mit der Familie alles in Ordnung sei. Er hat mir gesagt, was los ist, das war’s“, so Bruno Fernandes.

Bei Manchester United gehen sie davon aus, dass der Portugiese auch in der kommenden Saison für die Engländer spielen wird. Dazu sagte Teamkollege Fernandes: „Cristiano war letzte Saison unser bester Torschütze, aber es liegt ja nicht an mir. Es ist der Verein, der die Entscheidungen treffen muss, und Cristiano trifft seine eigene Wahl.“